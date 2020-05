Eikö wifi kuulu? Tässä 8 tapaa nopeuttaa kotisi langatonta verkkoa

Netin kuuluvuutta voi parantaa maksuttomin ja maksullisin keinoin. Joskus maksaminen voi olla helpointa.

Wifi- eli wlan-verkon tökkiminen on ollut monien kotien kiusana. Etätöiden lisäännyttyä rajusti ja ihmisten viettäessä myös vapaa-aikaansa entistä enemmän linjoilla, on kotiverkon kuormitus voinut kasvaa ja lisätä ongelmia entisestään.

Tähän juttuun olemme koonneet vinkkejä verkon kuuluvuuden parantamiseksi. Apuna käytimme tietoturvayhtiö

1. Varmista yksi asia ensin

Tökkivä yhteys voi johtua yksinkertaisesti siitä, että älypuhelimesi turvautuu mobiiliyhteyteen wifi-yhteyden sijasta.

Matkapuhelimen kanssa voi käydä vaikkapa niin, että wifin on tullut kytkeneeksi pois päältä ja sitten sitä ei ole tullut laittaneeksi takaisin päälle epähuomiossa.

Useissa puhelimissa tilanteen näkee vetäisemällä ruudun yläreunasta esiin pika-asetukset. Etsi sieltä wifin vahvuudesta kertova signaalikuvake ja katso, onko toiminto todella päällä. Tarkka menetelmä voi vaihdella puhelimesta ja käyttöjärjestelmästä toiseen.

2. Siirrä tukiasemaa

Nettiyhteyttä jakava tukiasema saattaa olla liian kaukana niistä laitteista, joissa nettiä käytetään. Tai sitten välissä saattaa olla esimerkiksi jääkaappi, joka hyydyttää ruuan lisäksi myös wifi-signaaleja. Tukiaseman siirto lähemmäs voi vahvistaa laitteiden yhteyttä ja parantaa nopeutta.

Mieti myös, miten voit sijoittaa reitittimen niin, että sillä on mahdollisimman esteetön ”näkyvyys” yhteyttä käyttäviin laitteisiin. Reitittimen nostaminen ylemmäs voi myös auttaa samoin kuin antennin suuntaaminen uudestaan. Yleensä kuitenkin parasta on suunnata antenni osoittamaan suoraan ylöspäin.

Jos tukiaseman tai reitittimen siirto on hankalaa esimerkiksi antennipistokkeen sijainnin takia, voi olla tarpeen kokeilla tuoda kannettava tai muu nettiyhteyttä käyttävä laite lähemmäs tukiasemaa.

3. Päivitä ohjelmisto

Yhteyteen saattaa saada tehoa myös varmistamalla, että reitittimen oheisohjelmisto eli firmware on ajan tasalla. Päivitysten saatavuuden voi tarkistaa reitittimen hallintanäkymästä.

Reitittimen asetuksiin kirjaudutaan usein kirjoittamalla verkkoselaimeen 192.168.1.1, mutta jos se ei toimi, tarkista osoite ohjekirjasta tai selvitä se itse Windowsin komentokehotteessa. Windows 8.1:ssä ja Windows 10:ssä paina pohjaan Windows-näppäin + R. Sitten kirjoita cmd avautuvaan Suorita-ikkunaan. Windows 7:ssä paina Käynnistä-nappia (Windows-logo) ruudun vasemmassa alakulmassa ja kirjoita hakukenttään cmd. Paina Enteriä.

Ipconfig-ohjelma kertoo, missä kotiverkon osoitteessa reititin sijaitsee. Tässä esimerkissä se on hieman poikkeuksellinen 192.168.68.1.

Nyt olet komentokehotteessa. Kirjoita ipconfig ja paina Enter. Etsi listauksesta ”default gateway”. Sen vieressä tulisi näkyä numerosarja, jossa on pisteitä välissä. Tämä on reitittimen ip-osoite, joka tulee kirjoittaa selaimen osoitekenttään. Listauksen oikea kohta voi vaihdella riippuen siitä, onko käytössä erillinen wifi-reititin vai onko wifi-toiminto upotettu osaksi laajakaistamodeemia.

Kirjaudu sisään reitittimen asetuksiin omilla tunnuksillasi. Tai jos et ole sellaisia vielä luonut (tämä tulisi tehdä ensi tilassa), etsi ohjekirjasta oletustunnukset ja kirjaudu niillä.

Monissa uusissa wifi-verkoissa verkon hallinta tapahtuu kännykkäsovelluksessa. Täältä löytyy yleensä oma valikko hallintasovelluksessa. Se voi olla hyvin piilotettu, joten saatat joutua kaivelemaan.

Reitittimen asetuksia voi nykyisin usein säätää myös kännykkäsovelluksella.

Joissakin vanhemmissa reitittimissä ohjelmiston päivitykset pitää hakea käsipelillä valmistajan verkkosivuilta. Päivittäminen kuitenkin kannattaa aina, vaikka nopeutta ei saisi lisää. Reitittimet ovat nykyään nimittäin usein verkkorikollisten tähtäimissä, ja jokainen korjattu ohjelmistoaukko on yksi reitti vähemmän konnille. Lisäksi reitittimiin murtaudutaan usein oletussalasanoilla, joten salasanan muuttaminen kannattaa.

4. Vaihda kaistaa

Langattomat verkot toimivat joko 2,4 tai 5,0 gigahertsin taajuudella. Kumpikin taajuus jakautuu useampaan kanavaan. Jos reitittimesi toimii samalla kanavalla kuin naapurin reititin, verkot hidastavat toisiaan. Osa reitittimistä osaa nuuskia vapaita kaistoja ja vaihtaa niille. Kaikilta laitteilta tämä ei kuitenkaan onnistu.

Kaistaa voi vaihtaa kirjautumalla reitittimen asetuksiin ja etsimällä kanava-asetus (channel). Kanavaan voi kokeilla eri arvoja ja jättää se nopeimmin toimivaan. Kun kokeilet eri kanavia, paina asetusten tallennusnappia ja anna reitittimen käynnistyä uudelleen, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.

Kanavien nopeuseroja voi vertailla käyttämällä Speedtest.net-palvelua wifi-verkkoon kytkeytyneellä laitteella tai Speedtest-mobiilisovelluksella. Nopeusmittauspalvelu toimii mobiililaitteilla parhaiten omana sovelluksenaan ja tietokoneilla verkkoselaimessa.

Wifi Analyzer -sovellus auttaa etsimään verkkojen päällekkäisyyksiä.

Tässä urakassa auttaa myös esimerkiksi Wifi Analyzer -niminen ilmainen mobiilisovellus Androidille.

Moni moderni tukiasema osaa nuuskia verkkoympäristön ja etsiä itse vapaat kanavat ja käyttää siitä. Tällöin käsisäädöistä voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä.

5. Vaihda verkkoa

Etenkin parin vuoden takaiset tukiasemat luovat kaksi erillistä verkkoa. Toinen niistä on 2,4 GHz -verkko, joka on hitaampi mutta kantaa paremmin seinien läpi. Toinen on nopeampi 5 GHz, mutta on todella nopea vain samassa huoneessa reitittimen kanssa.

Kun kytkeydyt verkkoon vaikka omakotitalon yläkerrassa, on 2,4 GHz -verkko usein nopeampi. Tekemällä Speedtest-nopeustestin kummassakin verkossa eri huoneissa huomaat, kumpi verkko toimii parhaiten missäkin huoneessa.

Useimmissa uusissa reitittimissä tätä ongelmaa sillä molemmat taajuudet näkyvät käyttäjälle yhtenä verkkona ja tukiasema osaa käyttää kulloinkin tilanteessa parhaiten toimivaa vaihtoehtoa.

6. Laajenna verkkoa lisälaitteilla

Mesh-verkko tarkoittaa alkuperäisen wifi-verkkosi jatkamista tukiasemaan liittyvillä satelliiteilla. Vaikka siitä joutuu maksamaan, seurauksena on usein huomattava parannus verkon kuuluvuuteen, kun satelliitin voi sijoittaa lähemmäs verkkoa käyttäviä laitteita. Yksi tällainen ja hyväksi todettu ratkaisu on Orbin tarjoama.

Mesh-verkko tarkoittaa useamman tukiaseman muodostamaa wifiä.

Jos et halua ostaa täysihintaista mesh-verkkoa, on mahdollista hankkia wifi-toistin (wifi extender, repeater tai booster). Tämä jatkaa verkkoa asunnon perimmäisiin nurkkiin, mutta on mesh-verkkoa edullisempi ratkaisu. Se ei kuitenkaan tarjoa yhtä paljon nopeutta kuin mesh-tukiasema.

7. Jos remontoit, huomioi kuuluvuus

Joskus edes lyhyt välimatka tukiaseman ja laitteen välillä ei takaa hyvää kuuluvuutta. Syynä saattavat olla rakennuksessa käytetyt materiaalit, kuten wifi-signaalia estävät seinät. Mikäli olet remontoimassa taloa tai peräti rakentamassa uutta, kannattaa seinä- ja lattiamateriaaleja valitessa pyrkiä varmistamaan myös wifi-signaalin kulku niiden läpi, jos suinkin mahdollista.

8. Rakenna kiinteä yhteys

Jäikö antennikaapeli muuton tai remontin jäljiltä vetämättä työhuoneeseen tai jonnekin muualle talon kolkkaan, ja olet suosiolla ollut wifin varassa, kun se on vaan niin helppoa? Ehkä netti toimii todella mukisematta, mutta jos teet nopeustestin esimerkiksi Speedtest.netissä, huomannet nopeuden olevan selvästi alle sen, mitä nettiyhteytesi pystyisi tarjoamaan.

Tällöin ratkaisuna on nähdä tarvittaessa vähän vaivaa ja kytkeä reititin suoraan tietokoneeseen ethernet-johdolla. Sen voi tietokoneen lisäksi usein liittää myös televisioon. Puhelimiin tai tabletteihin ei ethernet-kaapelia voi kuitenkaan survoa.

Suora kaapeliyhteys esimerkiksi tietokoneessa auttaa myös parantamaan yhteyttä niissä laitteissa, jotka yhä toimivat wifi-verkkosi varassa, kun verkon kuormitus alenee.

Pistorasiaan kiinnitettävillä plugeilla voi kotiverkkoa jatkaa huoneesta toiseen sähköjohtoja pitkin. Tietoturvan suhteen kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Toinen vaihtoehto kiinteän yhteyden rakentamiseksi on asunnon sähköverkon käyttö. Homeplugeina tunnetut sähköverkkosovittimet kytketään pistorasiaan, ja kotiverkko voidaan laajentaa niillä toisiin huoneisiin.

Plugit ovat helppoja käyttää ja asentaa, mutta tietoturvan kanssa on oltava tarkkana. Kaikki laitteet eivät automaattisesti salaa sähköverkossa kulkevaa liikennettä. Jos salaus jää kytkemättä päälle, joku voi teoriassa kuunnella kotiverkkoasi kerrostalossa samanlaisella plugilla.

Lähteet: Kaspersky Lab, Ilta-Sanomat sekä IS Digitodayn viimeaikaiset omat kokemukset verkkolaitetesteistä