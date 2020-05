Vievätkö videot paljon tilaa puhelimeltasi? Ongelmaan on ratkaisu

Nauhoita videot parhaalla laadulla ja sitten varmuuskopioi ne. Sen jälkeen voit kutistaa ne, The Guardian neuvoo.

Puhelimella saa nykyään helposti kuvattua massiivisia videoita melkein puolihuomaamatta. Kenties haluat jakaa videon joskus kaverille tai lähettää sen sosiaaliseen mediaan. Et kuitenkaan yleensä tarvitse tätä varten alkuperäistä ja tiedostokooltaan varsin suurta, jopa 2K- tai 4K-tarkkuuden tiedostoa.

Avuksi tulee videoiden kutistaminen. Siihen on kolme perustapaa: resoluution eli tarkkuuden muuttaminen, bittinopeuden laskeminen ja pakkaustavan muuttaminen.

The Guardian neuvoo muutaman ilmaisen sovelluksen, joilla videoita voi kutistaa. HD Video Converter Factory on tarjolla Windowsille, kun taas HandBrake-niminen ohjelma on saatavilla myös Linuxille ja Macille. Kolmantena vaihtoehtona mainitaan Any Video Converter Windowsille. Ohjelmien toiminnot ja valtit poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta niiden ollessa maksuttomia on kokeilemiseen varaa.

Siirrä videot puhelimesta tietokoneelle esimerkiksi usb-kaapelin kautta. Älä avaa tuoreeltaan siirrettyjä videoita mainituissa ohjelmissa ennen kuin olet varmistanut, että niistä on olemassa varmuuskopiot. Et halua tehdä muutoksia alkuperäiseen tiedostoon siltä varalta, että lopputulos ei miellytä. Tosin ainakin HD Video Converter Factoryn tapauksessa muunnettu tiedosto ei korvannut alkuperäistä, vaan löytyi uutena tiedostona ohjelman asennushakemistosta.

Laadusta ei kannata tinkiä myöskään videoita kuvattaessa. Kuvaa videot aina parhaalla mahdollisella laadulla ja tarkkuudella. Resoluutiot nousevat koko ajan, ja jopa nykyaikainen 4K-video voi jonain päivänä näyttää verrattain pieneltä ruudulla, joka tukee paljon korkeampia tarkkuuksia.

Näin se toimii

IS Digitoday kokeili HD Video Converter Factorya (linkki käynnistää latauksen). Se asentui suoraviivaisesti, eikä ehdottanut kylkiäisenä mitään ei-toivottuja sovelluksia. Windows 10 esti ensikäynnistyksen normaalina varotoimena, ja ohjelmalle piti antaa lupa toimia Windowsin suojaushistorian kautta.

Ohjelman avauduttua valitaan Converter-toiminto. Voit vetää halutun videotiedoston hiirellä ohjelman ikkunaan, mutta testatessa se ei toiminut. Toinen keino on painaa plus-merkkiä, ja etsiä haluttu videotiedosto käsiteltäväksi. Syötimme ohjelmalle 124 megatavun videon, joka oli kuvattu hd-laadulla 1920 x 1080. Käytimme ohjelman oikeassa laidassa olevaa Quick setting -toimintoa resoluution laskemiseksi. Videon tarkkuuden alentaminen 720 x 480 -tarkkuuteen kutisti koon 45 megatavuun. Laatu riitti vielä mainiosti ainakin kännykän ruudulta katselemiseen. Allekirjoittanut pystyi katsomaan sitä myös tietokoneen näytöltä, mutta kauneus on katsojan silmässä.

Ohjelmalla on mahdollista myös vähentää bittinopeutta, mikä pitää resoluution ennallaan, mutta pienentää tiedostokokoa. Myös tiedoston pakkaustavan muuttaminen onnistuu, mutta uudet videot tallennetaan yleensä jo oletuksena tehokkaasti. Toiminnosta on enemmän hyötyä vanhojen videoiden kanssa, jotka eivät käytä nykyään suosittua mp4:ää.

Parasta on kokeilla eri asetuksia jollakin videokopiolla, kunnes sopiva kompromissi resoluution, pikselöitymisen ja tiedostokoon välillä löytyy. Muista katsoa lopputulos isolla ruudulla, jos mahdollista. Puhelimen ruutu ei välttämättä kerro koko totuutta laadusta niillä vastaanottajilla, jotka avaavat videon tietokoneen näytöllä.

Varaudu siihen, että muuntaminen voi viedä hieman aikaa tietokoneen tehosta riippuen.