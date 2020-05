Kaikkien aikojen videopeli ilmaiseksi illalla kello 18 – jos otat sen haltuun viikon aikana, saat pitää sen

GTA V on hyvin väkivaltainen – ja arvostettu – peli.

GTA V on viikon ajan ilmainen.

Pelipalvelu Epic Games Store on jakanut viikoittain ilmaisia pelejä hankkiakseen lisää käyttäjiä ja kuroakseen Steam-kaupan etumatkaa. Suuri osa peleistä on tuntemattomia, vaikka joukkoon on mahtunut paljon helmiä.

Nyt Epic pudottaa kuitenkin todellisen pommin. Yhtiö alkaa jakaa ilmaiseksi GTA V:tä eli Grand Theft Auto V:tä.

Pelin Windows-versio on lunastettavissa Epicin pelikaupasta alkaen torstai-illasta kello 18 Suomen aikaa. Tarjous kestää viikon ja päättyy 21.5. Pelin lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tunnuksen luomista ja kaupan asiakasohjelman asentamista. Hankinnan jälkeen pelin saa pitää pysyvästi itsellään – tai ainakin niin pitkäksi aikaa, kun pelikauppa on pystyssä.

Jännitys alkoi kasvaa jo viime viikolla, sillä Epic on perinteisesti kertonut seuraavan viikon ilmaispelin samalla kun edellinen on pantu jakeluun. Tämän viikon peliä ei kuitenkaan julkistettu, vaan sen paikan otti salaisuutena pidetty ”mysteeripeli”.

Huhut GTA V:stä käynnistyivät nopeasti. Asialle saatiin varmistus, kun Epicilta karkasi asian vahvistava twiitti. Twiitti poistettiin nopeasti, mutta se ehti levitä internetissä salamannopeasti. Kuvia ilmoituksesta on muun muassa Redditissä sekä Twitterissä lukemattomia kappaleita.

Jos jotain peliä voi luonnehtia megamenestykseksi, GTA V on sellainen. Ensimmäisen 24 tunnin aikana peliä myytiin 11,2 miljoonaa kappaletta 815 miljoonalla dollarilla (noin 600 miljoonan euron edestä silloisen kurssin mukaan) Xbox 360- ja Playstation 3 -konsoleille. Miljardin dollarin raja rikkoutui 3 päivässä.

GTA V:ttä on kritisoitu muun muassa naisvihamielisyydestä. Pelattavat päähahmot ovat miehiä.

Pc-versio ilmestyi vuonna 2015, kuten myös versiot Xbox Onelle ja Playstation 4:lle.

IS kuvaili arvostelussaan peliä seuraavasti:

– On helppo sanoa, että GTA5 edustaa parasta, mitä videopelaamisella on tarjota. Se on isolla rahalla loppuun asti hiottu megaspektaakkeli, jolla ei ole varaa epäonnistua.

GTA V:n pegi-ikäraja on 18 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että pelin luovuttaminen alaikäisille on kielletty. Peli sisältää runsaasti väkivaltaa, jota pelaaja voi harrastaa täysin sattumanvaraisesti. Myös seksuaaliset teemat ovat vahvoja.

Peli on yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista. Useamman vuoden iästään huolimatta se on monien mielestä yhä kaikkien aikojen paras videopeli. Metacritic-palvelussa sen useimpien versioiden arvosana on 97 pistettä sadasta.

Pelin jakaminen ilmaiseksi pitää sisällään myös tukevan bisneslogiikan. Sen nettipelipuoli GTA Online on edelleen hyvin suosittu, ja pelintekijä Rockstar Games tekee sillä paljon rahaa. Ilmaistarjous tuo epäilemättä paljon uusia pelaajia tekemään pelinsisäisiä ostoksia.