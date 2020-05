54-vuotias helsinkiläismies tyrmistyi saatuaan Gigantista imurin mukana edellisen omistajan tiedot – ”Edes sen verran ei vaivauduta...”

Helsinkiläismiehen kokemukset Gigantista eivät ole imartelevia. Elektroniikkaketju pahoittelee tapahtunutta ja kertoo kyseessä olevan virhe, jollaista ei pitäisi tapahtua.

54-vuotias helsinkiläismies hämmästyi, kun hän osti vappuna Gigantin nettikaupasta pölynimurin ja kävi noutamassa sen välittömästi myymälästä.

Imuri oli ollut aiemmalla asiakkaalla. Itse siivousvälineen lisäksi pahvilaatikosta löytyi lappu, jossa oli edellisen ostajan täydelliset yhteystiedot sekä pankkitiedot.

– Edes sen verran ei vaivauduta tutkimaan, että katsotaan onko paketissa edellisen omistajan tietoja mukana, helsinkiläismies tuhahtaa.

54-vuotiaan mukaan kokemus on hänelle toinen. Hänen vuonna 2018 ostamansa 699 euron hintainen asianpesukone toimitettiin siinä määrin kolhiintuneena, että sen ovi ei tahtonut aueta. Gigantti lupasi tilalle toisen koneen ja osittaisen hyvityksen, mutta myös toisesta koneesta löytyi näkyvä naarmu.

Gigantti hyvitti tämän 150 euron lahjakortilla.

– En hyväksy, että käytettyä tavaraa myydään uutena, mies sanoo.

Pölynimuriprosessi Gigantin kanssa eteni siten, että kauppa vaihtoi edullisen Electroluxin tilalle kalliimman, mutta reilusti vanhemman Boschin. Helsinkiläismies sanoo olevansa nyt tilanteeseen riittävän tyytyväinen, vaikkei tilalle luvattu imuri saanutkaan kovin kehuttavia asiakasarvioita.

Hänellä on kuitenkin Gigantin suuntaan vahva toivomus: Uusia tuotteita ostettaessa asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus tietää, että ne ovat todella uusia. Tyytyväisyystakuun perusteella palautuneet tuotteet tulisi myydä käytettyinä tai uutta vastaavina, ei uusina.

Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela kuvailee tapausta valitettavaksi ja sanoo Gigantin olevan erittäin pahoillaan.

– Käytetyn tuotteen myyminen uutena ei missään tapauksessa eikä missään tilanteessa ole Gigantin tapa toimia. Meillä on käynyt hyvin valitettava inhimillinen virhe ja olemme tehneet tapauksesta sisäisen selvityksen ja selvittäneet asian asiakkaamme kanssa. Otamme tämän tapauksen vakavasti ja pidämme huolta, ettei tällaista jatkossa tapahdu. Tällaista ei pitäisi käydä ja teemme kaikkemme, että meillä tehtyihin ostoksiin ollaan tyytyväisiä, Korpela sanoo.

” Meillä on käynyt hyvin valitettava inhimillinen virhe.

Korpelan mukaan Gigantti ei myy käytettyjä tuotteita uutena. Myymäläketjulla on outlet eli löytönurkka, josta voi ostaa palautus- ja esittelylaitteita alennettuun hintaan.

– Tuotteet on merkitty selvästi palautustuotetarroilla. Näin ne erottaa uusista tuotteista. Kaikki alennettuun hintaan myytävät palautus- ja esittelylaitteet on tarkastettu ja niiden toiminta on testattu. Kaikki tuotteissa mahdollisesti olleet tiedot on poistettu tarkastusprosessissa. Myymälöissämme ja nettikaupassamme palautus- ja esittelylaitteissa on outlet-infotarra tai infoteksti, josta asiakas huomaa, että kyseessä ei ole uusi vaan uudenveroinen palautus- tai esittelylaite. Outlet-tuotteet on myös hinnoiteltu uutta tuotetta edullisemmaksi, Korpela kertoo.

Korpelan mukaan nettikaupasta, puhelimitse tai chatin kautta ostettujen tuotteiden suhteen pätee 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Normaalisti voimassa oleva 50 päivän vaihto- ja palautusoikeus myymälästä ostetuille, käytetyille ja avatuille tuotteille ei ole voimassa koronavirustilanteen vuoksi.

Kun tuote palautuu Giganttiin, Korpela kertoo henkilökunnan tarkastavan tuotteen ja myyntipakkauksen mukana tulleiden lisäosien kunnon ja testaavan laitteen toiminnan. Samalla tuotteissa mahdollisesti olleet tiedot poistetaan.

Korpela ei vastaa kysymyksiin siitä, kuinka suuri osa tuotteista palautuu myymälään ja mistä tuoteryhmistä niitä palautuu eniten. Hän korostaa kuitenkin sitä, että Gigantti pyrkii löytämään asiakkaan kanssa ratkaisun ja että tämä on tyytyväinen ostamaansa tuotteeseen.