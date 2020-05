Facebook antaa ilmaisia työkaluja pienyrittäjille – vaikenee tiukasti hankalasta kysymyksestä

Facebook tuo ilmaisia työkaluja palveluunsa paikallisten pienyrittäjien tarpeisiin. Yhtiö ei kommentoi huhujen keskellä olevan WhatsAppin tilannetta.

Facebook lisää palveluunsa sekä Facebook Messengeriin ja Instagramiin uusia tapoja pienyrittäjille olla yhteyksissä asiakkaisiinsa koronaeristyksen aikana. Yhtiö tuo Facebookiin uuden näkymän, jossa näkyvät paikallisten pienyrittäjien viestit. Lisäksi yritysten statuspäivitykset voi merkitä covid-19-tilannepäivityksiksi.

Instagramissa puolestaan erillisen paikallisten firmojen syötteen lisäksi käyttöön tulee ”Support Small Business” -tarra, jolla ihmiset voivat osoittaa tukensa paikallisille yrityksille. Yrityksille tulee myös mahdolliseksi upottaa verkkosivulleen Messenger-ikkuna, jolla he voivat keskustella asiakkaiden kanssa.

Facebookin Pohjoismaiden-johtajan Sam Rihanin mukaan kyseessä ei ole kaupallinen palvelu, joka olisi yrityksille maksullinen. Se on yrittäjille ilmaista, mutta näillä on oltava Facebook-sivu.

– Tämä perustuu käyttäjien toivomuksiin sekä haluun auttaa paikallisia yrityksiä, jotka ovat talouden selkäranka. Niillä on vähän resursseja ja tässä tilanteessa kaikkein vaikeinta. Jos voimme vaikka estää pienyrittäjää irtisanomasta kahta työntekijäänsä, olemme onnistuneet, Rihani sanoo videoyhteyden yli.

Sam Rihani on Facebookin Pohjoismaiden-johtaja. Kuvakaappaus videohaastattelusta.

Rihanin mukaan koronapandemia on kiihdyttänyt yritysten siirtymistä digitaaliseen maailmaan. Useimmat ovat huomanneet, että viimeistään nyt on pakko olla nopeasti digitaalinen. Ne firmat, joilla ei ole ollut digitaalista ulottuvuutta, ovat vaikeuksissa.

Kun pienyritykset joutuvat ”pakkodigitalisaation” myötä siirtämään liiketoimintaansa ja näkyvyyttään verkkoon nopealla aikataululla, syntyy uusi kohderyhmä suurille internet-yhtiöille niiden mainosalustojen potentiaalisista käyttäjistä.

On helppo mieltää, että Facebookin lisäksi esimerkiksi Googlelle olisi tarjolla paljon uusia asiakkaita. Onko kyseessä nyt taistelu uusista sieluista?

– Olemme ajatelleet alusta asti pieniä firmoja, sikäli kyse ei ole uudesta asiasta. Mutta saamme tästä varmasti pitkän aikavälin hyötyjä, kyllä, Rihani muotoilee.

– Nyt viimeistään kaikkien on pakko olla mukana digimurroksessa.

Facebookin uudet toiminnot liittyvät paikallisuuteen. Tähän liittyvät myös monien epäluulot. Tietoturvastaan tarkat ihmiset eivät mielellään anna Facebookille oikeutta käyttää paikkatietojaan.

– Meillä on muitakin tapoja nähdä ihmisten sijainti, esimerkiksi ip-osoitteet, yhteyspisteet ja ihmisen itsensä ilmoittama paikkakunta. Mutta jos hän ottaa kaikki asetukset pois käytöstä, silloin hän ei voi uusia toimintoja käyttää, Rihani sanoo.

Facebookin palveluista mukana projektissa ovat itse Facebook, Messenger sekä Instagram. WhatsAppin toimintaan se ei vaikuta.

Mainosten saapumista on odotettu WhatsAppiin jo jonkin aikaa. Tämä edellyttäisi Facebookin ja sen aikoinaan ostaman WhatsAppin käyttäjätietojen yhdistämistä. Tämä on jotain, mitä Facebook sanoi jättävänsä tekemättä. Yhtiö on kuitenkin sittemmin pyristellyt sitoumuksestaan irti.

Rihani tekee hyvin selväksi, ettei kommentoi asiaa.

– Meillä ei ole mitään uutta kerrottavaa WhatsAppista. Jaamme uutisia kanssanne sitten, kun meillä on sanottavaa.