Etkö halua kirjautua nettipalveluihin omalla mailiosoitteella? Ongelmaan tulossa näppärä ratkaisu

Pian on mahdollista rekisteröityä nettipalveluihin kertakäyttöosoitteella, mutta saada silti viestit ”oikeaan” postilaatikkoon.

Kun oman sähköpostiosoitteen antaminen askarruttaa, Mozillan kehittämästä lisäosasta voi olla todellista iloa. Siitä kertoo ZDNet.

Firefox-selaimen takana oleva Mozilla kehittää uutta lisäosaa, joka mahdollistaa kertakäyttöiset sähköpostiosoitteet. ZDNetin mukaan Private Relay -laajennus luo ainutkertaisia sähköpostiosoitteita, joilla voi korvata oikean osoitteensa esimerkiksi uusiin nettipalveluihin rekisteröityessä.

Näin oman sähköpostiosoitteensa voi pitää suojassa tahoilta, joille sitä ei ensi näkemältä uskaltaisi antaa. Kertakäyttöosoitteisiin tulevat viestit lähetetään eteenpäin käyttäjän osoitteeseen, ja jos ei-toivottuja viestejä alkaa tulla liikaa, voi kyseisen kertakäyttöosoitteen yksinkertaisesti kytkeä pois päältä tai poistaa kokonaan.

Private Relay -laajennus löytyy jo nyt Firefoxin kauppasivulta, mutta asentaminen johtaa lopulta vain ilmoitukseen ettei laajennusta voi vielä käyttää. ZDNetin mukaan Private Relay on tällä hetkellä suljetussa testissä, jota laajennetaan suurelle yleisölle myöhemmin tänä vuonna. Epäselvää on, koska laajennus varsinaisesti julkaistaan.

Tavoitteena on helppo ratkaisu, joka päästää luomaan ja hävittämään sähköpostiosoitteita muutamalla klikkauksella. Mozillan mukaan siitä on iloa myös tilanteissa, joissa sähköpostiosoitteita joutuu vääriin käsiin esimerkiksi tietomurtojen seurauksena. Jos hakkeri saa vain kertakäyttöosoitteen, ei hän voi sen avulla yrittää kirjautua kaikkiin niihin muihin palveluihin, joissa uhri on käyttänyt aitoa sähköpostiosoitettaan.

Kertakäyttöosoitteet eivät sinänsä ole lainkaan uusi asia. Sitä varten on jo ennestään olemassa selainlaajennuksia, joista Burner Mail on yksi. Se toimii Firefoxin lisäksi myös Chrome-selaimessa.

Laajennusten tietoturvaan ei kuitenkaan aina ole luottamista. Siinä suhteessa selainkehittäjän oma laajennus on tervetullut vaihtoehto.