Chrome saa mainion uutuuden – videoiden katselusta paljon fiksumpaa

Chrome osaa kohta tekstittää lennossa mitä tahansa videoita. Kielivalikoima voi aluksi olla hyvin rajallinen.

Google on tuomassa Chrome-selaimeen toiminnon, joka on jo tuttu joillekin tuoreiden Android-versioiden käyttäjille. Live Caption, suomeksi Livetekstitys, on nyt tulossa Chromeen Windowsissa, Macissa ja Linuxissa, muun muassa Techdows kertoo.

Livetekstitys tunnistaa automaattisesti puheen mediasta, kuten videoista, luo tekstitykset ja esittää ne lennossa Chrome-selaimessa toistettavassa sisällössä. Ei pitäisi olla väliä, onko kyseessä esimerkiksi jossain verkkopalvelussa toistuva video, oma kotivideo tai vaikka pelkkään ääneen perustuva podcast.

Toiminto tukee toistaiseksi vain englantia, joskin Digital Information Worldin mukaan Chromessa toiminnon on määrä tukea aluksi myös saksaa ja kiinaa. Vaikka tekstit saisi vain englanniksi ja englanninkielisistä videoista, jo siitä lienee paljon iloa myös suomalaisille käyttäjille. Se voi helpottaa kielen opettelua tai ylipäätään videoiden katsomista tilanteissa, joissa ääniä ei sovi pitää kovalla tai lainkaan päällä. Toiminto on erittäin hyödyllinen myös kuulovammaisille.

Ominaisuus on jo Chromen kokeellisessa versiossa. IS Digitodayn pikatestissä asetuksen päälle kyteminen ei tuonut tekstityksiä mihinkään kokeilluista videoista, vaikka toimintoa testattiin YouTubessa ja esittämällä selaimessa muita englanninkielisiä videoita ja myös erästä podcastia. Syy jäi epäselväksi.

Asetusta pitäisi päästä jo kokeilemaan Chromen testiversiossa. Nopealla kokeilulla se ei kuitenkaan vielä toiminut.

Chromen asetussivulla Google kuvailee toimintoa näin: ”Livetekstitys havaitsee puheen mediasta ja luo automaattisesti tekstitykset kaikelle Chromessa toistettavalle medialle”. Toiminnon Androidia koskevassa tukiartikkelissa Google huomauttaa, ettei toiminto toimi esimerkiksi musiikkia kuunneltaessa.

Vastaava toiminto on jo paikoin tarjolla eri verkkopalvelujen omana asetuksena. Esimerkiksi Googlen YouTube-palvelussa tekstitykset saa päälle lukuisiin videoihin.