Googlella uudet tv-suunnitelmat – miten käy Chromecastin?

Googlen Chromecast-mediatoistin on saavuttanut suuren suosion suomalaisten keskuudessa. Kuvassa Chromecast Ultra.

Googlen uusi tv-laite poikkeaa selvästi Chromecastista, väittää Protocol-julkaisu.

Googlelta on jo hetken aikaa odotettu uutta suoratoistolaitetta tv-ohjelmien ja elokuvien katselua varten. Aiemmin oletettiin, että kyseessä on uusi Chromecast-laite, mutta Protocol-julkaisun kuulemien nimettömien lähteiden mukaan kyseessä on varsin erilainen laite.

Huhuttu laite muistuttaisi ulkoisesti Chromecastia eli pientä pyörylää. Uusi laite kuitenkin toimisi enemmän Rokun tai Fire TV -laitteen tavoin. Chromecast edellyttää puhelinta sisällön esittämiseksi esimerkiksi televisiossa. Uusi laite sen sijaan käsittäisi täysiverisen tv-käyttöliittymän ja tulisi oman kaukosäätimensä kanssa.

Android TV -alustalle rakennettava laite oli väitetysti ilmestymässä kesällä, mutta julkaisu saattaa viivästyä. Laitetta saatetaan myydä Googlen omistaman Nest-brändin alla. Laite panostaisi yksittäisiin elokuviin ja tv-sarjoihin, mutta ulkopuolisia sovelluksia, kuten Netflix tai Disney+, voisi yhä asentaa laitteeseen.

Muutos saattaa liittyä siihen, että Google järjestelee mediatoimintojaan uudelleen. 9to5google kertoo, että Google suunnittelee muuttavansa Android TV:n nimen Google TV:ksi.

Epäselväksi jää, mitä tämä tarkoittaa Suomessa suositun Chromecastin tulevaisuuden kannalta. Protocol ei julista sitä kuolleeksi, mutta Googlelle ei välttämättä ole järkevää pitää markkinoilla kahta erilaista suoratoistotuotetta. Yhtiön tarjonta kärsii jo sekavuudesta etenkin viestintäpalvelujen saralla.

Chromecast on tällä hetkellä Googlelle kriittinen tuote, sillä sen tuoreen Stadia-pelipalvelun maksullinen versio perustuu Chromecastiin.

Aiemmat huhut tästä ilmeisesti samasta laitteesta viittasivat uuteen Chromecastin huippuversioon, joka tukisi myös Stadia-pelipalvelua. Koodinimellä sabrina tunnettu laite toistaa väitetysti 4K-videota hdr-tarkkuudella ja tukee wifi-sekä bluetooth-yhteyksiä.