Kolme peliä ilmaiseksi hetken aikaa – älä ohita näitä

Windows-pelit eivät välttämättä ole saatavissa kauaa, joten toimi nopeasti.

Korona-ahdistusta on helpotettu viime aikoina useilla hyvillä videopeleillä, joita on tarjottu ilmaiseksi. Perjantaina iltapäivällä tällaisia tarjouksia oli kolme. Windows-pelit ovat Ashes of the Singularity: Escalation, Evil Genius ja Death Coming.

Ilmaiseksi ensi torstaihin asti tarjottava Death Coming löytyy Steamin kanssa kilpailevasta Epic Games Storesta, jonka käyttö edellyttää ilmaista käyttäjätiliä ja asiakasohjelman asentamista tietokoneelle. Ongelmanratkontapelissä leikitään viikatemiestä, jonka tavoitteena on niittää populaatiota erilaisissa onnettomuuksissa värikkäällä sarjakuvagrafiikalla ryyditettynä.

Pelin lapsimaisen grafiikan ei pidä antaa hämätä. Death Coming on sallittu vain vähintään 16-vuotiaille.

Ashes of the Singularity: Escalation on avaruusstrategiaa.

Ashes of the Singularity: Escalation on tarjolla Humble Bundle -pelikaupan kautta. Kyseessä on reaaliaikainen strategiapeli, jossa avaruuteen levittäytynyt ihmiskunta ottaa mittaa Substrate-nimisestä muukalaisrodusta. Pelissä voi pelata kummalla puolella tahansa. Ashes of the Singularity: Escalation ilmestyi vuonna 2016 ja se nauttii arvostusta pelaajien keskuudessa. Pelin Pegi-ikäraja on 7.

Pelin saadakseen pitää tilata Humblen ilmainen uutiskirje, ja pelin lunastamiseen tarvittavat tiedot lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Itse peli lunastetaan Steam-latauspalvelussa, jonka käyttö edellyttää ilmaisen tilin luomista ja asiakasohjelman asentamista tietokoneelle.

Tarjous on voimassa enintään 10. toukokuuta saakka, mutta se voi päättyä jo aikaisemminkin, jos Humblen hankkimat lisenssit loppuvat kesken.

Evil Geniusissa on kieroiltava itsensä maailmanvaltiaaksi.

Evil Genius on puolestaan maailmanvalloituspeli, jossa pelaaja ottaa jamesbondimaisen arkkivihollisen roolin. Tavoitteena on muun muassa oman tukikohdan rakentaminen ja superaseiden kehittäminen. Peli ilmestyi jo vuonna 2004 ja voi näyttää paikoin vanhentuneelta. Se on silti saanut edelleen erittäin hyviä arvosteluja pelaajilta. Pegi-ikäraja on 12.

Myös Evil Genius lunastetaan Steamissa, mutta se ei onnistu vain menemällä pelin sivulle. Ensin on vierailtava julkaisija Rebellionin verkkosivulla ja luotava ilmainen Rebellion ID -käyttäjätunnus. Sen jälkeen Steam-käyttäjätili pitää linkittää Rebellion ID:n kanssa, jotta pelin voi saada. Rebellion ei ole kertonut, kauanko peliä tarjotaan ilmaiseksi. Tarjous on voimassa ”rajoitetun ajan”.