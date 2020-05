Amazon myy elokuvia, mutta voi ottaa ne asiakkaalta pois koska tahansa – joukkokanne pystyyn

Amazonia vastaan Yhdysvalloissa viriteltävässä joukkokanteessa pidetään osta-sanan käyttöä valheellisena, koska elokuva saattaa kadota koska tahansa.

Amerikkalaista verkkokauppajätti Amazonia vastaan on jätetty ryhmäkanne, että se myy digitaalisesti elokuvia, mutta samalla pidättää itselleen oikeuden vetää myymänsä tuotteen asiakkaalta pois milloin tahansa. Kaliforniassa 24. huhtikuuta jätetystä ryhmäkanteesta kertoo Techdirt.

Kanne liittyy uuteen Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvaan, jota Amazon myy digitaalisesti 19,99 dollarin hintaan Yhdysvalloissa (Euroopassa myyntihinta on 16,99 €).

Kanteen sisältö pätee kuitenkin myös kaikkeen muuhun Amazonissa myytävään digitaaliseen sisältöön. Se koskee myös useimpia muita latauskauppoja.

Kanne liittyy laajempaan keskusteluun siitä, myyvätkö latauskaupat lisenssejä vai omistusoikeuden. Jälkimmäinen on verrattain yksiselitteinen käsite, ja omistusoikeutta on vaikea perua. Lisenssissä sen sijaan on kyse käyttöoikeudesta, johon lisenssin myöntäjä voi laittaa erilaisia rajoituksia.

Digitaaliset myyntikanavat ovat yleensä halunneet myydä peruttavissa olevia lisenssejä, vaikka digitaalinen tuote olisi saman hintainen kuin dvd-levyllä ostettu kopio samasta elokuvasta.

Amazon käyttää kuitenkin verkkosivuillaan selkeästi osta-sanaa (buy). Kanteessa ilmausta pidetään valheellisena, sillä myyjä voi ehtojensa mukaan katkaista tuotteen käyttöoikeuden asiakkaalta milloin tahansa.

Amerikkalainen Consumer Reports -kuluttajalehti kiinnitti asiaan huomiota jo vuonna 2012, kun se kirjoitti etteivät asiakkaat todellisuudessa omista ostamiaan elokuvia. Lehti pyysi Amazonilta kommenttia asiasta, mutta ei koskaan saanut sitä.

Asia koskee myös suomalaisia. Amazon sanoo myös eurooppalaisissa käyttöehdoissaan, että ostettu sisältö saattaa poistua käyttäjien ulottuvilta:

– Ostettava sisältö pyritään pitämään saatavillasi, jotta voit ladata sen laitteellesi tai suoratoistaa sen Palvelusta. Ostettava sisältö saattaa kuitenkin poistua Palvelusta sisällöntoimittajien lisensointirajoitusten johdosta tai muusta syystä, eikä Amazon vastaa sinulle siitä, että Ostettava sisältö poistuu Palvelusta etkä enää voi ladata sitä laitteellesi tai suoratoistaa sitä Palvelusta.

Koska kiistan aihe ei ole uusi, on yllättävää ettei oikeusjuttuja ole paljon nähty. Jos kanne etenee oikeuteen asti, sillä voi olla merkittävä ennakkotapauksen luonne. Silloin siitä todennäköisesti kiisteltäisiin pitkään ylemmissä oikeusasteissa. Techdirt ei pitänyt haasteen onnistumismahdollisuuksia kovinkaan suurena.

Asiasta on uutisoitu kuitenkin vuosikausien ajan. Se nousi näkyvästi esille muutama vuosi sitten, kun kanadalaismies huomasi, että hänen Applen iTunesista ostamansa elokuvat olivat kadonneet. Syy oli mitä ilmeisimmin siinä, että oikeus katsoa elokuvia raukesi hänen muutettuaan Australiaan.