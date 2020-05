Microsoft julkaisi uudet Surfacet – mukana tuoteryhmä, jota ei ole ennen Suomessa nähty

Microsoftin Surface-julkaisuihin kuuluvat kahdet kuulokkeet. Yhtiö ei ole aiemmin tuonut äänentoistolaitteitaan myyntiin Suomessa.

Microsoft on julkaissut uusia laitteistotuotteita. Uutuuksiin kuuluvat uudet versiot Surface Book- tietokoneesta, Surface Go -tabletista sekä Surface Headphones -kuulokkeista. Tämän lisäksi yhtiö julkaisi Surface Earbuds -nappikuulokkeet.

Julkaisusta tekee poikkeuksellisen se, että molemmat kuulokkeet tulevat myyntiin myös Suomessa. Tähän asti Suomi ei ole kuulunut Microsoftin äänentoistotuotteiden markkina-alueisiin.

Surface Book 3 on kannettava tietokone, jonka näyttö irtoaa tarvittaessa tabletiksi.

Surface Book 3 on järeä työasematason kannettava tietokone. Laite tulee myyntiin 13 ja 15 tuuman versioina, ja siinä riittää tarvittaessa tehoja myös pelikäyttöön. Vaihtoehdoissa on tarjolla Nvidian GeForce- tai Quadro DTX 3000 -näytönohjain käyttötarkoituksen mukaan. Järeys näkyy myös hinnoittelussa, joka alkaa 1899 eurosta, mutta yltää aina 3549 euroon asti.

Surface Go 2 on Microsoftin näkemys edullisesta tabletista. Laitteeseen saa lisävarusteina näppäimistön ja kynän.

Surface Go 2 on jatkoa Microsoftin pyrkimyksille tuoda Surface-tablettinsa tarjolle myös keskihintaisten tablettien luokkaan. 10,5-tuumaisessa laitteessa on kaksi halpaprosessorivaihtoehtoa, järeämpänä Intelin Generation Core M. Muihin ominaisuuksiin kuuluvat parannellut mikrofonit ja 5 megapikselin selfiekamera videopalavereita varten. Laitteen hinnat ovat 479 eurosta 859 euroon, ja kynä ja näppäimistö myydään erikseen.

Surface Headphones 2 ovat Microsoftin näkemys järeistä vastamelukuulokkeista. Niille luvataan 20 tunnin akkukesto sekä 13-pykäläinen vastamelutoiminto. Kuulokkeita myydään 280 euron hintaan. Ykkösversiota ei koskaan nähty Suomessa, vaikka se keräsi pääsääntöisesti hyviä arvosteluja.

Microsoft yrittää Surface Earbudseilla true wireless -kuulokkeiden markkinoille.

Surface Earbudsit ovat langattomat nappikuulokkeet, joihin Microsoft on lisännyt integraation omiin ohjelmistotuotteisiinsa. Näihin kuuluvat muun muassa tekstin sanelu Wordiin – suomen kieli ei ole mukana listassa – sekä sähköpostien kuunteleminen Outlookin mobiilisovelluksesta. Kuulokkeiden hinta on 220 euroa.

Kuulokkeiden tuoteryhmä on ollut viime vuosina rajussa nousussa. Microsoft tulee niiden suhteen verrattain myöhään markkinoille, sillä esimerkiksi Apple osti kuulokevalmistaja Beatsin jo vuonna 2014.

Myöhässä markkinoille saapuminen on koitunut monen Microsoftin tuotteen kohtaloksi. Esimerkiksi vuonna 2014 lanseerattu Surface Band -aktiivisuusranneke lakkasi olemasta vuonna 2016. Tuotetta ei koskaan tuotu Suomeen asti.

Nyt julkaistuja tuotteita ei voi pitää edullisina. Tämä johtunee siitä, että Microsoft haluaa profiloitua laitemarkkinoilla Applen kaltaiseksi premium-laitevalmistajaksi. Ominaisuuksiltaan Surface-tabletteja vastaavia laitteita on saatavilla muilta valmistajilta edullisempaan hintaan.

Microsoft julkaisi samalla myös lisälaitteita, kuten usb-c-portein varustetun Microsoft USB-C Travel Hubin, Surface Dock 2 -telakointiaseman sekä Microsoft Ergonomic Desktop- ja Microsoft Bluetooth Desktop -näppäimistöt.

Microsoft ilmoitti aikaisemmin, että sen kaksinäyttöiset Surface Neo -laitteet ovat myöhästymässä ja niille tarkoitettua Windows 10X -käyttöjärjestelmää sorvataan parhaillaan kevyiden yksinäyttöisten laitteiden suuntaan. Syynä oli koronatilanteen aiheuttama muutos markkinoissa.

Microsoftin mukaan koronatilanne on myös johtanut siihen, että Windows-laitteiden äärellä vietetään 35 prosenttia enemmän aikaa kuin aikaisemmin.