Korona muutti Microsoftin suunnitelmat: Laitteet myöhästyvät, uusi Windows tulee odottamattomalla tavalla

Windows 10X on suunniteltu kaksinäyttöisiä laitteita silmällä pitäen. Nyt sitä nähtäneen muuallakin.

Surface Neo myöhästyy Windows 10X:n ilmestyessä ensin toisenlaisille laitteille.

Microsoft ottaa uuden suunnan Windows 10X -käyttöjärjestelmänsä kanssa, Windows-johtaja Panos Panay kertoo blogissa. Viime lokakuussa julkistettu Windows 10X on kaksinäyttöisille laitteille ja mobiilikäyttöön räätälöity versio Windows 10:stä.

Uuden käänteen myötä kaksinäyttöiset laitteet, kuten odotettu Surface Neo, saavat odottaa.

– Maailma on hyvin erilainen paikka kuin mitä se oli viime lokakuussa, jolloin esittelimme näkemyksemme uuden kategorian kaksinäyttöisistä Windows-laitteista, Panay aloittaa.

Johtajan mukaan asiakkaat on kohdattava siellä, missä he nyt ovat. Ja he ovat pilvessä, eli entistä enemmän nettipalvelujen varassa. Samalla kaksinäyttöiset laitteet ottavat aikalisän Microsoftin panostaessa yksinäyttöisiin laitteisiin.

– Suunnittelimme Windows 10X:n joustavaksi, ja tämä joustavuus on antanut meidän siirtää fokustamme yksinäyttöisiin, pilven voimaa käyttäviin Windows 10X-laitteisiin auttaaksemme asiakkaitamme työskentelemään ja pelaamaan uusin tavoin, Panay jatkaa.

Johtajan mukaan yksinäyttöiset laitteet tulevat ensin, ja kaksinäyttöisille laitteille etsitään ”oikeaa hetkeä”. Surface Neoa odotettiin alun perin ilmestyväksi loppuvuonna.

Cnet kuuli asiasta tietävältä henkilöltä, että syynä suunnanvaihdokseen on koronapandemia ja sen myötä syntynyt tarve kohdistaa voimavaroja paremmin.

Panayn kuvaus yksinäyttöisistä laitteista kuulostaa Chromebookien tapaisilta pienitehoisilta laitteilta, joiden käyttö perustuu pitkälti nettipalveluihin. Myös tabletit ovat mahdollinen käyttökohde. Paikoin on kuitenkin päätelty, että Panay tarkoitti tavallisia kannettavia tietokoneita. Ei ole selvää, mihin tämä oletus perustuu, eikä Windows 10X:n tuloa normaaleihin pc:ihin kannata vielä pitää varmana tietona.

Microsoftin odotetaan julkistavan uusia yksinäyttöisiä Surface-tuotteita aivan lähiaikoina.