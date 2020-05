Seuraava Windows 10 -päivitys on ilouutinen kiintolevyllisen pc:n omistajille

Windows 10 on muuttunut reilusti sen jälkeen, kun se julkaistiin vuonna 2015.

Kiintolevyllisiä koneita hidastava indeksointitoiminto ei jatkossa lisää koneen kuormitusta raskaan käytön aikana.

Windows 10 on saamassa tulevassa suurpäivityksessään parannuksia erityisesti kiintolevyjen käsittelyyn. Tulevassa May 2020 Updatessa keskitytään erityisesti käyttöjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseen, kertoo Windows Latest.

Parannukset kohdistuvat levyjen sisältöä tarkkailevaan indeksointitoimintoon, joka on perinteisesti syönyt paljon tietokoneen resursseja etenkin kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa. Jatkossa Windowsin pitäisi tunnistaa paremmin luppohetket tietokoneen käytössä ja ajoittaa järeät indeksointitoiminnot näihin ajankohtiin.

Vaikka suurin nopeusetu saadaan kiintolevyllisillä tietokoneilla, myös ssd-levyillä varustetut laitteet hyötyvät parannuksista. Esimerkiksi tiedostojen kopioinnin ja muiden levyä kuormittavien operaatioiden aikana levyindeksointi keskeytetään kokonaan.

Nopeammat ssd-levyt ovat syrjäyttäneet hyvin pitkälle perinteiset mekaaniset kiintolevyt kannettavissa tietokoneissa. Kiintolevyillä on silti vahvuutensa, sillä ne tarjoavat samaan hintaan reilusti ssd:tä enemmän tallennustilaa. Esimerkiksi pelikoneissa on hyvin yleistä, että järjestelmälevy on ssd ja muut levyt tallennusvarastoina käytettäviä kiintolevyjä.

Nimensä mukaisesti May 2020 Updatea oli lupa odotella toukokuussa, mutta Windows 10:n päivitykset ovat kuitenkin myöhästelleet viime aikoina. Niin näyttää käyvän nytkin, kertoo ZDNet, joskin julkaisu voi yhä tapahtua toukokuun puitteissa.

Epävirallisten tietojen mukaan päivityksen oli määrä tavoittaa suuri yleisö alkaen 12. toukokuuta, mutta nyt julkaisua on tiettävästi siirretty aina kuun lopulle 28. toukokuuta saakka. Syynä voi olla koodissa oleva tietoturva-aukko, joka halutaan korjata ennen päivityksen julkaisua.

Microsoft ei ole vahvistanut aikataulua ja se voi yhä muuttua. Windows 10:n suurpäivityksiä harvemmin kannattaa olla asentamassa ensimmäisten joukossa mahdollisten yhteensopivuusongelmien vuoksi.