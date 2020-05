Oletko huomannut kolme näppäimistön painiketta poikkeavat muista? Siihen on hyvä syy

F, J ja 5 ovat muista erilaisia näppäimistöissä. Niitä koristaa kohouma, jolle löytyy järkevä selitys.

Oletko huomannut, että näppäimistön painikkeet F, J ja numeronäppäimistön 5 ovat hieman muista poikkeavia? Merkkien alla on pieni pitkulainen kohouma, jonka tarkoitusta ei moni ole tullut ajatelleeksikaan.

Asiasta kertoo muun muassa tietokonevinkkejä antava Computer Hope -verkkosivusto. Kohoumat on tarkoitettu auttamaan käyttäjiä kohdistamaan kätensä oikein ilman että näppäimistöä tarvitsee katsoa.

F-näppäimen kohouma on tarkoitettu vasemmalle etusormelle ja J:n kohouma oikealle etusormelle. Kun sormet on nyt oikein sijoitettu tälle niin kutsutulle kotiriville, on käyttäjän helpompi tavoittaa muutkin näppäimistön painikkeet – ainakin jos kymmensormijärjestelmä on hallussa.

Samaa virkaa hoitaa numeronäppäimistön keskellä oleva 5-painike, jossa on myös samanlainen kohouma käden asemoinnin helpottamiseksi.

Kun olet nyt tuijottanut näppäimistöäsi uudessa valossa, kenties huomaat sen tarvitsevan myös puhdistusta? Nyt olisi hyvä hetki huolehtia näppäimistön ja monien muidenkin laitteidesi hygieniasta.