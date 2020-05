Nappaa talteen ilmaiseksi koko perheelle sopiva peli – toimii Windowsissa, Pleikkarilla tai Xboxilla

Pac-Man Championship Edition 2 on yksi Pac-Manin monista jatko-osista.

Pac-Man Championship Edition 2 on jonkin aikaa ilmainen.

Korona-ajan harvoja hyviä puolia on se, että pelitalot jakavat vanhempia pelejään ilmaiseksi ahkerasti.

Joukkoon on liittynyt Bandai Namco, joka tarjoaa Pac-Man Championship Edition 2:ta ilmaislatauksena toukokuun 10. päivään asti. Asiasta kirjoittaa muun muassa Polygon.

Tarjouksesta tekee erityisen miellyttävän se, että peli on ilmainen useammalla alustalla. Sen saa ilmaiseksi Windowsille Steamista, Playstation 4:lle Playstation Storesta ja Xbox Onelle Microsoft Storesta.

Huomioi, että jos haluat pelin useampana versiona, ne on lunastettava erikseen.

Peli on ilmestynyt vuonna 2016 ja sen pegi-ikäraja on 3 vuotta. Se on siis koko perheelle sopiva.

Alkuperäinen Pac-Man viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhliaan. Kolikkopelien klassikko näki päivänvalon 22.5.1980, ja se nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi jättihitiksi. Peli on saanut sittemmin lukemattomia jatko-osia.

Alkuperäisen pelin kehittäjä Masaya Nakamura kuoli 91 vuoden iässä vuonna 2017.