Karvat pystyyn nostava kauhupeli on hetken aikaa ilmainen – uskallatko ladata?

Crashlands on roolipelisöpöily. Sen lisäksi Epicillä on tarjolla selviytymiskauhua.

Epic tarjoaa kaupassaan kahta peliä ilmaiseksi.

Amerikkalainen pelijulkaisija Epic julkaisee viikoittain Epic Games Store -latauskaupassaan ilmaisia pelejä kerätäkseen uusia käyttäjiä ja vahvistaakseen asemiaan markkinajohtaja Steamia vastaan.

Vappuviikon kunniaksi Epic tarjoaa Windowsille ilmaiseksi kahta peliä: Amnesia: The Dark Descent sekä Crashlands.

Edellinen on kymmenen vuoden takainen, klassikon mainetta nauttiva ensimmäisen persoonan kuvakulmasta kuvattu eloonjäämiskauhupeli, jossa pelaaja joutuu selviämään painajaisen läpi. Peli on saanut erinomaisia arvioita: Sen arvosana Metacritic-palvelussa on 85 pistettä, ja käyttäjien antama arvosana on 8,6. Peliä kuvataan muun muassa ahdistavaksi, pelottavaksi ja vaikeaksi matkaksi ihmispsyyken pimeimpiin kolkkiin ja mestariteokseksi.

Pelillä on syystäkin 16 vuoden ikäraja.

Amnesia: The Dark Descent on kehuttu kauhupelikokemus.

Amnesiaa tarjottiin ilmaiseksi vuonna 2018 Humble Bundle -palvelussa. Jos tilaisuus meni ohi, nyt on uusi mahdollisuus.

Vuonna 2016 ilmestynyt Crashlands puolestaan on vähemmän tunnettu toimintaroolipeli. Söpöön ulkokuoreen puetussa maagisessa korkean teknologian maailmassa kehitellään aseistusta, taistellaan muukalaisia vastaan sekä yritetään pysäyttää maailmanvaltiutta tavoittelevan hullun aikeet. pelillä ei ole ikäluokitusta.

Molemmat pelit ovat lunastettavissa toukokuun 7. päivään kello 18 asti ja niiden normaalihinta on 19,99 euroa. Tätä varten pelaajan on luotava maksuton tunnus Epic-pelikauppaan. Pelaaminen edellyttää Epicin asiakasohjelmiston asentamista tietokoneelle. Pelin saa pitää niin kauan, kun kauppa on pystyssä.