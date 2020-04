Google tekee maksullisista videopuheluistaan ilmaisia – näin se tapahtuu

Google Meet -videopuheluja voi nyt järjestää jokainen, jolla on Google-tili.

Google kertoo tekevänsä Google Meet -videopuheluohjelmistosta ilmaisen. Tähän asti Meet on ollut organisaatioiden ja opetussektorin käytössä maksullisen G Suiten kautta, joskin puheluihin liittymisestä ei ole tarvinnut maksaa. Meet on viime aikoina tullut tutuksi monelle suomalaiselle, kun muun muassa monet opettajat ovat pitäneet yhteyttä oppilaisiin sen kautta.

Puhelun järjestäminen muuttuu asteittain ilmaiseksi toukokuun alkupuolelta lukien ja onnistuu joko selaimessa tai Android- ja iOS-sovelluksen kautta.

Ainoa ehto on, että kaikilla käyttäjillä – sekä järjestäjällä että osallistujilla – on Google-tili. Sellainen usealta jo löytyykin, ja vaatimus kirjautumisesta voi osaltaan auttaa suojelemaan videopuheluja ulkoiselta häirinnältä, The Verge arvioi.

Myös Microsoft on pyrkinyt tuomaan videopuhelusovellustaan lähemmäs ihmisiä. Skypeä on nykyisin mahdollista käyttää tietokoneella ilman Microsoft-tiliä.

Kilpailevan Zoomin ongelmana ovat olleet niin sanotut zoombombing-hyökkäykset, joissa on käytetty hyväksi kaikille avoimia puheluja. Hyökkäyksissä on levitetty muun muassa vihapuhetta ja pornoa.

Googlen mukaan kaikki tieto salataan sen liikkuessa käyttäjän ja Googlen välillä. Varsinaisesta kaiken kattavasta päästä päähän -salauksesta ei ole mainintaa.

Ilmainen Meet mahdollistaa enintään 100 ihmisen puhelut, mutta lokakuun alusta lukien puhelujen aikaa rajoitetaan 60 minuuttiin.

Meetin lisäksi Googlella on kaksi muutakin ilmaista videopuheluohjelmistoa, jotka ovat Hangouts ja Duo. Tilanne lienee sekava paitsi käyttäjille, myös Googlelle. Hangoutsin uskotaankin olevan katoamassa piakkoin. Duo puolestaan on suunnattu enemmän kahdenkeskiseen ja henkilökohtaisempaan viestintään, Pocket-lint vertaa.