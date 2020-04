Älä aikaile – 2 päivää aikaa ottaa huippupeli talteen ilmaiseksi

Total War: Shogun 2 on ilmainen perjantai-iltaan asti.

Korona-aikana ihmisillä on tavallista enemmän aikaa kotona. Tämä näkyy pelaamisen reiluna kasvuna. Moni pelitalo on reagoinut tilanteeseen jakamalla vanhempia pelejään ilmaiseksi. Osalla taas on kaupalliset intressit taustalla, kuten Steamin kanssa kilpailevalla Epic Games Storella, joka pyrkii lisäämään käyttäjämääriään.

Steamissa on kuitenkin tällä hetkellä tarjolla todellinen helmi hetken aikaa ilmaiseksi. Kyseessä on vuonna 2011 ilmestynyt Total War: Shogun 2, joka on feodaaliajan Japaniin sijoittuva reaaliaikainen strategiapeli.

Toisin kuin moni muu tuon ajan reaaliaikainen naksuttelu, Total War -peleissä ei rakenneta tukikohtaa ja kilpailla resursseista. Sen sijaan siinä käydään strategista peliä suuren mittakaavan kartalla ja reaaliaikaista sekä hyvinkin yksityiskohtaista ja mukaansatempaavaa taistoa pienemmällä kartalla.

Vaikka pelillä on ikää, se on yhä kokeilemisen arvoinen. Steamissa 87 prosenttia pelin saamista arvosteluista on myönteisiä viimeisen 30 päivän sisällä. Metacriticissä sen arvosana puolestaan on poikkeuksellisen hyvä 90.

Peli on saatavissa Windowsille ja Macille. Sen lunastaminen vaatii ilmaisen Steam-tunnuksen luomista ja Steamin asiakasohjelmiston asentamista.

Ilmaistarjous umpeutuu vapunpäivänä eli 1.5. kello 20. Steamin vastuuvapauslausekkeen mukaan pelejä jaetaan ”niin kauan kuin tavaraa riittää”, joten sellaista mielivän kannattaa rekisteröidä se saman tien.