”Microsoft Editor tarkistaa kieli opin asia kirjoista ja sähkö postista” – nyt ei mennyt ihan putkeen

Microsoft julkaisi hiljattain kieliopintarkistustyökalun, mutta sovelluksen esittelyteksti onnahtelee pahasti.

Sosiaalisessa mediassa kiertää linkki Microsoftin suomenkieliselle tukisivulle, jossa kerrotaan yhtiön vajaa kuukausi sitten julkaistusta Microsoft Editor -kielenkorjaustyökalusta.

Kyseessä on tekoälypohjainen työkalu, joka toimii Wordissa, Outlookissa sekä selainlaajennuksena Edgessä ja Chromessa. Sen tarkoitus on parantaa käyttäjänsä luoman tekstin laatua tekemällä tyyliehdotuksia sekä korjaamalla oikeinkirjoitusta.

Asiasta tekee kuitenkin jossain määrin nolon se, että kielioppityökalun teksti vilisee kielioppivirheitä. Verkkosivun otsikko sanoo:

– Microsoft Editor tarkistaa kieli opin ja paljon muuta asia kirjoista, sähkö postista ja verkosta.

Apuohjelman toiminnasta puolestaan kerrotaan näin:

– Microsoft Editor on AI-powered-palvelu, jonka avulla voit tuoda esiin parhaan kirjoittajasi yli 20 kielellä, olipa kyseessä sitten Word-asia kirja, sähkö Posti Viestin kirjoittaminen tai LinkedIn-tai Facebook-sivuston julkaiseminen.

Sovellus toimii myös Word Onlinessa:

– Editori sisältyy Wordin verkkoversio. Kirjaudu sisään käyttämällä Microsoft-tiliäsi, jotta saat oikeinkirjoituksen ja kieli opin perustarkistuksen. Voit myös kirja utua sisäänMicrosoft 365-tililläsi, jotta saat lisä tietoja, kuten luettavuustilaston.

Selostusta sovelluksen toimivuudesta Microsoft 365 -ympäristössä on jo hieman vaikea ymmärtää:

– Word 2016 ja 2019-sovelluksessa on päivitetty Wordin Windows-versio, jottaMicrosoft 365 voi tarkistaa lisää ongelmia. Päivitetty käyttö liittymä tasataan entistä tarkemminWordin verkkoversio. Etsi editori Aloitus -väli lehdestä.

Kyse saattaa olla myös ovelasta sissimarkkinoinnista, jolla Microsoft saa uuden työkalunsa näkyville. Tämä ei ole kuitenkaan todennäköistä, sillä Microsoft kääntää tukisivunsa koneistetusti pienemmille kielille. Suomenkielinen sivu syntyy siis ilman että se kulkee ihmissilmien alta.

– Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä, Microsoft selittää.

Alkuperäinen englanninkielinen tukisivu on tarjolla verkossa, jos tekstin haluaa lukea kolmannella kotimaisella.

IS Digitoday pyysi Microsoftilta kommentin asiasta.

– Haluamme julkaista uusien ominaisuuksien tukiartikkelit useille kielille mahdollisimman nopeasti, ja tässä työssä hyödynnämme konekäännöksiä. Näin on toimittu myös kyseisen tuotesivun kohdalla. Pyrimme jatkuvasti parantamaan konekäännösten laatua, myös käyttäjien palaute on tärkeää. Tämä kyseinen artikkeli on nyt laitettu käännösammattilaisten työstettäväksi, Microsoft sanoo lausunnossaan.

Työkalu tekee tyylikorjauksia noin 20 isolla kielellä, minkä lisäksi se korjaa kielioppivirheitä 80 pienemmällä kielellä. Editor tukee suomen kieltä kirjoitustyylissä, kieliopissa ja oikeinkirjoituksessa

Microsoft Editorin selainlaajennusversio kulkee nimellä Microsoftin Tekstin korjaustoiminnot. Sen käyttöön ottavien ihmisten kannattaa huomioida, että tekstit lähetetään Microsoftille analysointia varten, ellei sitä erikseen asetuksista kielletä.

Juttua täydennetty tiedolla Editorin ominaisuuksista kello 10.32.