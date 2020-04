Lopultakin helppo tapa: Näin soitat videopuhelun ilman rekisteröitymistä ja häslinkiä

Skypessä on mahdollista järjestää nopea ääni- tai videotapaaminen, ilman tarvetta rekisteröityä tai luoda käyttäjätilejä.

Microsoftin puheluohjelmisto Skype tarjoaa konstin nopeiden ja laajasti tavoitettavien tapaamisten järjestämiseen. Toiminnon nimi on Pikakokous. Se mahdollistaa videopuhelujen soittamisen tietokoneelta ilman tunnuksia palveluun. Edes soittajalta ei vaadita sovellusta tai kirjautumista.

Tämä on omiaan, kun pidetään yhteyttä ihmisiin, joille älypuhelimella käytettävät videopuheluohjelmat eivät ole tuttuja. Jos toisella on web-kameralla tietokone, se riittää. Enää tarvitsee vain sopia aika, jolloin videopuhelu pidetään klikkaamalla sähköpostissa tullutta linkkiä.

Näin soitat puhelun

Kaikki alkaa avaamalla joko Chrome tai Edge-selain ja kirjoittamalla osoitekenttään https://www.skype.com/fi/free-conference-call/. Firefoxissa Skype ei toiminut.

Paina avautuneella sivulla olevaa Luo maksuton kokous -nappia. Tämä käynnistää lyhyen prosessin, jonka tuloksena saat muille jaettavan linkin puheluun osallistumiseksi. Voit kopioida linkin leikepöydälle klikkaamalla sitä ja jakaa linkkiä vaikka sähköpostilla tai chattipalstoilla niille, joiden haluat osallistuvan.

Ole varovainen, millä tavalla ja missä kaikkialla jaat linkin, koska kuka tahansa linkin saanut voi osallistua kokoukseen.

Valitse Aloita puhelu, kun olet valmis. Nyt selain voi ehdottaa Skypen avaamista, mutta pyynnön voi sivuuttaa. Peruuta pyyntö, ja paina Liity vieraana -valintaa. Anna vain nimesi, ja paina Liity. Paina vielä ruudun oikeasta yläkulmasta Aloita puhelu avataksesi puheluikkunan. Puhelu alkaa vasta, kun painat vielä kerran Aloita puhelu -painiketta.

Järjestäjä ja osallistujat voivat laittaa mikrofonin tai kameran päälle tai pois tarpeen mukaan ruudun alalaidan painikkeista. Kun puhelu on käyty, paina punaista luurin kuvaa lopettaaksesi sen.

Näin osallistut

Osallistuminen on helppoa. Linkin saaneiden tarvitsee vain klikata sitä päästäkseen puheluun. Linkki voi pyytää Skypen avaamista, mutta sen voi sivuuttaa ja käyttää nettisivulla toimivaa Skype for Web -sovellusta. Microsoftin mukaan linkki ohjaa suoraan siihen, jos tietokoneessa ei ole Skypeä. Skype for Web vaatii joko Chrome- tai Edge-selaimen.

Klikattuasi linkkiä voit osallistua puheluun myös vieraana kirjautumatta sisään painamalla Liity vieraana -valintaa. Sen jälkeen anna nimesi ja paina Liity. Nyt Skypen pitäisi avautua selaimessa, ilman että sinun tarvitsee kirjautua mihinkään.

Mobiililaitteissa homma ei toimi yhtä jouhevasti. Android-puhelimessa avattuna pikakokouksen linkki ohjaa Play-kauppaan asentamaan Skype-sovellusta. Sen käyttö puolestaan vaatii Microsoft-tunnuksen luomista.

Kun puhelu on käynnissä, osallistujat voivat muun muassa jakaa näyttönsä painamalla oikean alakulman kahden näytön painiketta. Myös keskustelu kirjoittamalla onnistuu puhekuplaa painamalla.

IS Digitodayn testien aikaan Skype vaikutti ajoittain ruuhkautuneelta. Puhelun järjestäminen tökki välillä, ja liittymislinkit eivät välillä toimineet. Lopulta yhteys kuitenkin saatiin. Joten jos esimerkiksi osallistumislinkki ei ensimmäisellä kerralla päästä puheluun, kokeile rohkeasti uudelleen.