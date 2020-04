Pelaajien ylistämä helmi tarjolla ilmaiseksi – älä nuku onnesi ohi

For the King kuuluu luolastoseikkailujen lajityyppiin.

Kahden vuoden takainen luolastoseikkailu kerää kehuja pelaajilta.

Steamin kanssa kilpaileva Epic Games Store pyrkii hankkimaan käyttäjiä tarjoamalla joka viikko ilmaisia pelejä. Nyt saa ilmaiseksi vähän tunnetun helmen kahden vuoden takaa.

Epic jakaa ilmaiseksi ensi torstaihin asti For the King -peliä. Tämä genrehybridi sekoittaa toisiinsa strategiaa, vuoropohjaista taistelua ja niin sanottuja roguelike-elementtejä. Tämä näkyy jokaisella pelikerralla uudelleenrakennettavana maailmana ja yllättävinä tilanteina. Pelaaminen onnistuu yksin tai kaverin kanssa samalla koneella tai verkon kautta.

For the Kingistä tekee kiinnostavan se, että peli on erittäin kehuttu. Steamissa 87 prosenttia sen yli 9000 palautteesta on myönteisiä.

– Älä nuku tämän pelin ohi. Minulla oli tämä kirjastossani ikuisesti ja luulin sitä vain yhdeksi roguelike-rahastukseksi. Olinpa väärässä. Tämä peli on sitä, mitä Gloomhavenin olisi pitänyt olla, arvioi nimimerkki Backseatgamern Steamin arvosteluissa.

– Hyvä yhteistyöpeli. Päädyin velhonhattua käyttävän ravun tappamaksi, kiteyttää kokemuksensa nimimerkki Hollunderblüte.

Pelin normaalihinta on 19,90 euroa. Tarjous päättyy torstai-iltana kello 18 Suomen aikaa.