Videopuheluihin parannuksia – Googlen sovellukseen 4 uudistusta

Ensisijaisesti kännyköihin räätälöity Google Duo saa uusia ominaisuuksia.

Google tuo ensisijaisesti älypuhelimiin suunniteltuun Duo-videopuheluohjelmaan neljä uudistusta, yhtiö kertoo blogissaan.

Sovellukseen tulee mahdollisuus ottaa kuvia videopuhelusta ja jakaa ne automaattisesti kaikille. Kun Duo Moments -niminen toiminto on otettu käyttöön asetuksista (kolmen pisteen valikko > asetukset > puheluasetukset), sovellus ottaa kuvan, jossa osallistujat ovat vierekkäin ja tallentaa sen kaikkien osallistujien mobiililaitteen kuvagalleriaan. Jotta kuvien otto toimii, on kaikilla käyttäjillä oltava asetus päällä.

Videopuheluun osallistujien määrää nostetaan 12:een nykyisestä 8:sta. Google sanoo nostavansa rajaa tulevaisuudessa lisää.

Duossa on ollut mahdollisuus jättää lyhyitä, vuorokauden päästä katoavia videoviestejä. Nyt tarjolle tulee mahdollisuus tallentaa viestit sekä koristella niitä uudenlaisilla tehosteilla.

Viimeinen uudistus on uusi videokoodekki eli teknologia, jolla videota muunnetaan. Tämän luvataan parantavan kuvanlaatua merkittävästi etenkin, kun verkkoyhteys on heikko.

Uudistuksia ei ole vielä pantu jakeluun. Sovelluksen uudistettu versio on luvassa lähiaikoina sekä Androidille että iOS:lle.

Duoa on mahdollista käyttää myös verkkoselaimella. Google kertoo sovelluksen käytön kahdeksankertaistuneen kuluneen 4 viikon aikana. Duon lisäksi yhtiöllä on yrityskäyttöön suunniteltu Hangouts-viestintäratkaisu, jossa on Meet-videoneuvottelusovellus.