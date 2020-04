Huijauksesta tuli entistä pelottavampi – ”Elon Musk” ilmestyi videopuheluun

Deepfake-videoita on mahdollista tehdä nyt myös reaaliajassa suorissa lähetyksissä.

Motherboard-lehti kertoo niin sanottujen deepfake-videoväärennösten saavuttavan uuden merkkipaalun. Teknologia käyttää tekoälyä naaman vaihtamiseen toiseen videoissa. Tällä tavalla on tehty etenkin lukuisia pornoväärennöksiä, joissa alkuperäisen näyttelijän naama on vaihdettu esimerkiksi jonkun julkisuuden henkilön naamaan.

Lue lisää:

Nyt on mahdollista vaihtaa naama myös suorissa videolähetyksissä. Kyseessä on avoimen koodin ohjelma nimeltä Avatarify, jonka takana on ohjelmoija Ali Aliev. Hän esitteli teknologiaansa esiintymällä eräässä Zoomin videochatissa Elon Muskina, eli SpaceX:n ja Teslan perustajana. Lähetyksestä on olemassa YouTube-tallenne.

Avatarifyn tulokset eivät vielä ole kaikista uskottavimpia, mutta ainakin lyhyt Musk-testi näytti menevän muihin osallistujiin täydestä – vaikka ääni ei Muskin ollutkaan. Alievin jakama ohjelma edellyttää jonkin verran koodaustaitoa ja tehokkaan tietokoneen. Ohjelma tukee Zoomin lisäksi myös Skypeä.

Muita vastaavia ohjelmia saattaa olla olemassa tai kehitteillä. Lienee vain ajan kysymys ennen kuin joku päättää alkaa vilautella vieraassa videochatissa käyttämällä tällaista ohjelmaa identiteettinsä piilottelemiseksi tai jonkun toisen mustamaalaamiseksi. Kyseessä olisi uusi versio jo ennestään pahasta vitsauksesta nimeltä zoombombing, jossa ulkopuoliset tulevat häiriköimään Zoom-tapaamisia.