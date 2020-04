Kaksi peliä ilmaiseksi – älyvapaata rymistelyä ja sarjakuvamaista seikkailua

Just Cause 4:ssä on enemmän rymistelyä kuin ajattelua.

Lomamatkat aurinkorannoille ovat nykyään kiven alla. Just Cause 4 päästää lyijyntäyteiselle retkelle virtuaaliselle saarelle, jossa kaikki ei ole pelaajienkaan mielestä hyvin.

Pelitalo Epicin digitaalinen kauppapaikka Epic Games Store tarjoaa nyt ilmaiseksi Just Cause 4:ää Windowsille. Tarjous on voimassa ensi torstaihin kello 18.00 asti, ja kerran lunastetun pelin saa pitää niin kauan kuin Epicin kauppa on pystyssä.

JC4:ssä ohjataan sankaria vapaassa maailmassa, joka on täynnä vihollisen tukikohtia ja muita tuhottavia kohteita. Suuressa roolissa on heittokoukku, jolla voi tehdä paljon jäynää vaikkapa vihollisia seiniin ripustaen. Koukku on myös avain pelihahmon liikuttamiseen ketterästi ympäri maailmaa.

Alun perin rajoja rikkonut Just Cause -pelisarja on kuitenkin pidemmällä aikavälillä menettänyt hohtoaan, ja sekä kriitikkojen että pelaajien arvosanat ovat laskeneet jatko-osien myötä.

Jossain määrin peli saattaa kärsiä jo väsähtämisestä ja edellisissä peleissä nähtyjen kaavojen toistamisesta. Monet pelaajat myös moittivat pelin grafiikoita sen ilmestyttyä, mutta julkaisija Square Enix pyrki korjaamaan ongelmia myöhemmillä päivityksillä.

IS Digitoday suosittelee kokeilemaan peliä varauksella ja ottamaan huomioon, että se on varustettu Pegi 18 -leimalla. Pelaajan pitää siis olla täysi-ikäinen. Peli haukkaa tietokoneen tallennustilaa verrattain hulppeat 59 gigatavua.

Wheels of Aurelia ei ole aivan tyypillinen videopeli.

Epicillä tarjolla toinenkin normaalisti maksullinen peli, joka edustaa aivan toisenlaista tyylisuuntaa kuin JC4:n älyvapaa rymistely. Wheels of Aurelia on eräänlainen roadtrip tai visuaalinen novelli 1970-luvun hengessä. Pelaaja ohjaa autoja sarjakuvamaisessa Italiassa ja oppii samalla tuntemaan pelihahmonsa Lellan taustoja.

Wheels of Aurelia on sallittu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ilahduttavasti peli on tarjolla Windowsin lisäksi myös Macille.

Pelien lunastaminen vaatii ilmaista käyttäjätiliä Epicin kaupassa ja Epicin sovelluksen asentamista tietokoneelle.