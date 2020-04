Teams sai hilpeän uudistuksen, josta on todellista iloa etätyöläiselle

Minecraft on yksi Teamsin tarjoamista teemoista taustakuvaksi sotkuisen keittiön sijasta.

Teams-kokousohjelmistossa voi nyt muuttaa taustan, jos pelkkä sumennus ei riitä.

Etätyön muututtua pakolliseksi monelle, on videokokouksiin osallistuminen monelle paitsi uusi, myös kiusallinen kokemus. Taustalla voi näkyä jos jonkinlaista sotkua, eikä huonetta aina jaksa tai muista siivota ensin. Aiemmin Zoom-ohjelmistosta löytynyt ominaisuus taustan vaihtamiseksi on tullut osaksi myös Microsoft Teamsia. Teamsin päivityksestä kertovat muun muassa Lifehacker ja The Verge.

Taustan vaihto ei toimi selainpohjaisessa Teams-kokouksessa, vaan tarvitset Teams-sovelluksen Windowsille tai Macille. Kun käynnistät tai osallistut videoneuvotteluun ja painat kolmen pisteen valikkoa, etsi sovelluksen englanninkielisessä versiossa toimintoa nimeltä Show background effects. Kaikki käyttäjät eivät ole välttämättä vielä saaneet päivitystä.

Toiminto avaa ruudun reunaan uuden valikon, josta voit poimia taustakuvan kymmenistä vaihtoehdoista. Siistin huoneen ohella vaihtoehtoina ovat muun muassa ranta, kaupunkimaisema tai kuunkamara. Tarjolla on myös taustoja Microsoftin Minecraft- ja Halo-pelimaailmoista.

Taustoja voi esikatsella ennen kuin ne ottaa käyttöön kaikkien nähtäväksi. Tällä hetkellä taustoja on sumennuksen ohella 24 kappaletta. Tulevaisuudessa valmiita taustoja voi täydentää omilla kuvillaan.

Pikaisen kokeilun perusteella Teams tekee varsin hyvää jälkeä taustan häivyttämisessä ja korvaamisella toisella. Joidenkin kuvien tapauksessa hiusten ja taustan rajapintana jää hieman välkehdintää, mutta se on varsin kevyttä.

Jos toimintoa ei Teamsista vielä löydy, voit tyytyä siinä jo pidempään olleeseen vaihtoehtoon taustan sumentamiseksi.

Teams on etupäässä vielä yrityksille suunnattu työkalu. Microsoft on kuitenkin tuomassa Teamsista kuluttajille suunnatun version. Ei ole selvää, onko taustakuvatoiminto osa tätä versiota.

Ominaisuuden aiemmin sisältänyt Zoom on suureen suosioon noussut ratkaisu videokokousten järjestämiseen, mutta sen ongelmana on tietoturvan puute. Sovellus on kielletty muun muassa Kanadan ja Taiwanin hallinnossa. Äskettäin sovelluksen kielsi sisäisessä käytössään Google.

Microsoft käytti tilaisuuttaan hyväksi ja kehuu vuolaasti oman Teamsin tietoturvaa ja -suojaa tuoreessa blogimerkinnässään. Vaikka näitä kehuja ei sinänsä ole syytä kyseenalaistaa, muistavat jotkut kenties edelleen Microsoftin ja USA:n turvallisuusvirasto NSA:n yhteistyön muun muassa Skype-puhelujen seurannassa. Ei ole varmaa, missä laajuudessa näin tapahtui ja onko väitetty yhteistyö yhä voimissaan.