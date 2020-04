Kiinnostus koronan myötä +2553% – tässä on tämän hetken kuuma tuote

Kiinnostus web-kameroihin on noussut melkein kolminkertaiseksi. Kuvassa Logitechin Streamcam.

Moni elektroninen vempain nauttii nyt valtavaa nostetta koronapandemian takia. Pari kuitenkin erottuu joukosta.

Blu-ray-elokuvat ja web-kamerat menevät nyt kuumille kiville. Verkon hintavertartailupalvelu Hintaopas kertoo, miten korona näkyy sen palvelussa tehdyissä hauissa. Viihteeseen ja etätyöhön liittyvät tuotteet ovat selvässä nousussa.

Blu-ray elokuvien suosio hakumäärissä on noussut peräti 2750 prosenttia. Myös monen tietotekninen laite on tällä hetkellä suuren kiinnostuksen kohde. Hintaoppaan hauissa ajalla 16.3.–6. 4. edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna seuraavien tuotteiden suosio on noussut merkittäväksi:

Web-kamerat +2553 %

Varavirtalähteet +429 %

Nintendo Switch -pelit +275 %

VR-lasit +243 %

Televisiot +81 %

PS4-pelit +80 %

Pelikonsolit +68 %

Kannettavat tietokoneet +52 %

Tuotteen hakeminen ei vielä tarkoita ostopäätöstä. Selvät muutokset hakutrendeissä kuitenkin heijastunevat myös todelliseen rahankäyttöön.

Varovainen kannattaa myös olla. Hintaoppaan mukaan osalla tuotteista kysyntä on vaikuttanut myös hintoihin. Esimerkiksi web-kameroiden hinnat ovat nousseet maaliskuun alusta noin 19 prosenttia.

– Tuotetta ja verkkokauppaa valitessa hintoja kannattaa vertailla, sillä kysytyillä tuotteilla hintaerot kauppojen välillä voivat olla merkittäviä, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett sanoo tiedotteessa.

Hintaopas itse on nähnyt klikkimääränsä kasvaneen noin viidenneksellä.