Googlen pelipalvelu muuttui ilmaiseksi – mikä on todellinen syy?

Onko Stadian ilmainen versio kädenojennus korona-ahdistuksen alentamiseksi vai merkki palvelun ongelmista?

Google Stadia -verkkopalvelu pelien suoratoistamiseen on nyt ilmainen kaikille, joilla on Gmail-osoite, muun muassa Polygon ja IGN kertovat. Palvelu on ilmainen kaikissa niissä 14 maassa, joissa Stadia toimii. Niihin lukeutuu Suomi.

Palvelussa voi pelata videopelejä ilman että niitä lataa omalle laitteelleen. Pelit pitää kuitenkin ostaa erikseen. Ilmaisversio tukee enintään 1080p-tarkkuutta ja 60 ruutua sekunnissa, Pro-versio tarjoaa parempaa tarkkuutta.

Google päästää käyttäjät myös kahdeksi kuukaudeksi Pro-jäseniksi. Normaalisti maksullinen Pro-tilaus antaa käyttäjien lunastaa itselleen tällä hetkellä yhdeksän peliä ilman lisämaksua. Pelit saa pitää niin kauan, kuin Pro-tilaus jatkuu.

Tilaus pitää perua itse ennen kuin se muuttuu maksulliseksi kahden kuukauden jälkeen. Jos käyttäjä on jo Pro-jäsen, häneltä ei peritä maksua kahden kuukauden ajalta.

Pro-tilauksen mukana tulevat pelit ovat:

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

Googlen blogikirjoitus keskittyy vain Pro-versiosta kertomiseen. Googlen mukaan kahden kuukauden ilmaistarjouksella pyritään helpottamaan koronapandemian kanssa elämistä. Samaan aikaan voidaan pohtia, onko taustalla Stadian mahdollinen kaupallinen floppi ja se, että Microsoftin kilpaileva xCloud-palvelu on tulossa Eurooppaan.

Stadian ilmaista vaihtoehtoa ei vielä torstaina aamulla tarjolla palvelun Suomen-sivuilla. Sieltä löytyi vain vanha 129 euroa maksava aloituspaketti. Googlen keskiviikkoisen ilmoituksen mukaan voi kulua kaksi päivää ennen kuin ilmaistarjous on saatavilla kaikkialla.

Kun IS Digitoday testasi Stadiaa viime marraskuussa, pelikokemus ei kaikilta osin ollut täysin tyydyttävä.

Google myös kertoi rajoittavansa Pro-tilauksen laatua internetin kuormituksen vähentämiseksi. Tulossa oleva rajoitus tarjoaa oletuksena 1080p-laatua, mutta sen voi halutessaan palauttaa 4k-tarkkuuteen Stadian mobiilisovelluksen kautta.