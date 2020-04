Koronavirus teki temput Microsoftin pelipalvelulle – suomalaiset saavat silti nimen listaan

Microsoft sanoo avaavansa Project xCloudin Suomessa sitten, ”kun se on tehtävissä”.

Project xCloudin ennakkoversion rekisteröityminen alkoi Suomessa. Sen aloittamisesta ei kuitenkaan ole tietoa.

Microsoft on antanut lisätietoja Project xCloud -pelipalvelunsa tulosta Eurooppaan ja avannut rekisteröitymisen palvelun esikatseluversioon.

Yhtiö sanoo avaavansa palvelun esiversion ”rajatulle ihmismäärälle” ja laajentavansa sitä hiljalleen. Palvelu tuodaan kokonaisuudessaan saataville ”sitten, kun yhtiö on varma sen toteutettavuudesta”. Suomi on ensimmäisessä eurooppalaisessa ryhmässä yhdessä Belgian, Tanskan, Ranskan, Saksan, Irlannin, Italian, Alankomaiden, Norjan, Espanjan ja Ruotsin kanssa.

Käytännössä kyse on koronapandemian aiheuttamasta viivästyksestä. Microsoft sanoo tasapainottelevansa pelaamisen verkoille aiheuttaman kuormituksen ja palvelun julkaisemisen kanssa.

Koronaviruspandemia on lisännyt merkittävästi nettiliikenteen kasvua ihmisten jäädessä kotiin ja pelatessa. Moni videopalvelu on heikentänyt kuvanlaatuaan vähentääkseen verkon kuormitusta.

Päivämäärää palvelun käynnistämiselle ei annettu. Esikatseluun rekisteröityville ilmoitetaan, että palvelun aloittamisen kanssa voi mennä kuukausia.

Project xCloud on Microsoftin kilpailija Googlen Stadialle. XCloud mahdollistaa pelaamisen Android-laitteen ja Xbox-peliohjaimen yhdistelmällä. Pelit toimivat Microsoftin palvelimilla, josta ne striimataan pelilaitteille, ja ohjaamiseen käytetään bluetooth-kykyisiä uudempia Xbox-ohjaimia. Palvelun esiversio on ollut toiminnassa joissain maissa jo viime vuodesta.

Palvelussa olevia pelejä ovat Microsoftin tarjonnan ohella muun muassa Devil May Cry 5, DiRT Rally 2.0, Hitman, Just Cause 4: Reloaded, Sid Meier’s Civilization VI, Soulcalibur VI, Tekken 7 ja Yakuza 0.

Microsoftin kilpailija Sony puolestaan avasi oman PlayStation Now -palvelunsa Suomessa noin vuosi sitten.