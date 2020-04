Slush peruttu – korona kaatoi marraskuun tapahtuman

Marraskuulle suunniteltu kasvuyritystapahtuma on peruttu.

Slush-kasvuyritystapahtumaa ei järjestetä vuonna 2020. Marraskuulle Helsinkiin suunniteltu tapahtuma ilmoitettiin perutuksi tänään.

– Emme tiedä, kauanko koronapandemia jatkuu tai mitä seuraavien viikkojen aikana tapahtuu – saati elokuussa. Vaikka vuosittainen päätapahtuma Helsingissä on kruununjalokivemme, olemme päättäneet olla järjestämättä Slush 2020 -tapahtumaa, Slushin tuore toimitusjohtaja Miika Huttunen kirjoittaa tiedotteessa.

Huttusen mukaan myöhemmin tehty peruutus olisi tuottanut järjestäjän ohella merkittäviä taloudellisia menetyksiä myös tapahtuman yhteistyökumppaneille, esillä oleville yrityksille ja vieraille.

Vuonna 2008 ensimmäistä kertaa järjestetty Slush on viime vuosina levinnyt moneen muuhunkin maahan. Tapahtuman pääajatus on saattaa startup-yritykset yhteen sijoittajien kanssa. Tämän lisäksi Slush on toiminut yrityskentän hengenkohotustapahtumana.

Slush sanoo tukevansa pienyrityksiä ”paremmaksi katsomillaan tavoilla”. Organisaatio sanoo työstävänsä tapoja saattaa yrittäjiä ja rahoittajia yhteen. Lisäksi pienimuotoisempi yhteisötapahtuma syksyllä on vielä mahdollinen.

Slush on määrä järjestää seuraavan kerran vuonna 2021.