Tästä huippupelistä olet tuskin kuullut – se on hetken aikaa ilmainen

Gone Home on ongelmanratkaisupeli.

Verrattain vähäiselle huomiolle jäänyt Gone Home kannattaa poimia talteen, kun aikaa vielä on.

Digitaalinen Epic Games Store -pelikauppa jatkaa viimeaikaista trendiään ja tarjoaa kerralla jopa kolme normaalisti maksullista peliä ilmaiseksi rajoitetun ajan. Nyt tarjolla olevat pelit ovat Drawful 2, Gone Home ja Hob. Näistä Gone Home on mielenkiintoisin.

Kriitikoiden arvostama Gone Home heittää pelaajan kotiinsa vuonna 1995 ja ihmettelemään, minne perhe on kadonnut. Pelissä tutkitaan paikkoja ja yritetään löytää vastauksia. Jännästi kuitenkin käyttäjäarviot ovat selvästi kriitikoita kehnompia Metacritic-palvelussa.

Drawful 2 on piirtämispeli hieman Pictionaryn hengessä.

Drawful 2 on bilepeli, jossa piirretään ystävien kesken ja arvuutellaan, mitä kaverin raapustamat harakanvarpaat esittävät.

Hob tarjoaa toimintaseikkailua.

Hob on toimintaseikkailu, jossa tutkitaan outoa vaikeuksissa olevaa planeettaa ja sen elämänmuotoja.

Normaalisti peleistä saisi maksaa yhteensä noin 42 euroa. Drawful 2 on tällä hetkellä ilmainen myös kilpailevassa Steam-pelikaupassa.

Pelit ovat saatavissa Windowsille ilmaiseksi torstaihin 9. huhtikuuta kello 18.00 asti ja vaativat ilmaisen käyttäjätilin Epicin pelikaupassa. Pelien lunastamisen aloitat painamalla pelin sivulla olevaa Get-nappia.