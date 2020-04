Vastenmielinen ilmiö: Häiriköt iskevät huippusuositun viestintäsovelluksen keskusteluihin

Zoom-videoneuvotteluissa on alkanut esiintyä vakavaa häirintää, The New York Times kirjoittaa.

Koronapandemian vuoksi hurjasti suosiotaan kasvattanut Zoom-videoneuvotteluohjelmisto on saanut trollit eli internetin häiriköt kimppuunsa. The New York Timesin mukaan keskusteluihin on hyökätty järjestäytyneesti, ja hyökkäyksiä suunnitellaan muun muassa Instagramissa, Twitterissä ja 4Chanissa tuhansien ihmisten voimin. Trollit jakavat yksityisten keskustelujen salasanoja ja miettivät tapoja yksityisten ja julkisten neuvottelujen häiritsemiseksi. Toiminnasta käytetään nimitystä zoombombing.

Erääseen muslimijohtajien keskusteluun hyökättiin vetämällä rasistinen ilmaisu ruudulle, minkä jälkeen hyökkääjä alkoi esittää neuvottelussa pornovideota. Alkoholiriippuvaisten kokoontumiseen puolestaan iskettiin esittämällä keskustelun taustalla gif-animaatiota alkoholia juovasta henkilöstä.

Vastaavia esimerkkejä on useita muitakin. Tällaisen hyökkäyksen kohteeksi joutui muun muassa lupaava amerikkalaiskiekkoilija, joka osallistui New York Rangers -joukkueen haastatteluun Zoomissa.

Zoom vastasi The New York Timesille tuomitsevansa tällaisen käytöksen ja ilmoittaneensa tapauksista useille sosiaalisen median alustoille, jotta ne ryhtyisivät toimenpiteisiin. NYT:n mukaan yksi hyökkäysten suunnitteluun käytetty alusta Reddit on poistanut aihetta koskevat keskustelut. Zoomin vastaus antaa kuitenkin vaikutelman, että palvelu pyrkii siirtämään vastuun hyökkäyksistä muille. Zoom on antanut neuvoja tapaamisten suojaamiseksi paremmin, mutta useat käyttäjät pitävät palvelun reagointia häirintätapauksiin riittämättömänä.

Myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on varoittanut Zoom-häirinnästä. FBI antoi esimerkkejä tapauksista, joissa on hyökätty koulujen etäopetusta vastaan. Yhdessä tapauksessa ulkopuolinen liittyi Zoomissa pidetylle oppitunnille huutaen hävyttömyyksiä ja sitten ilmoittaen opettajan kotiosoitteen. Toisessa tapauksessa henkilö ilmaantui kesken oppitunnin ja esitteli hakaristitatuointejaan.

Zoomilla on myös toinen vakava ongelma. Keskustelujen salaus ei ole läheskään niin hyvä kuin yhtiö antaa ymmärtää, ja asiaa analysoinut The Intercept syyttää Zoomia harhaanjohtavasta markkinoinnista. Zoomin edistaja myönsi, että palvelun markkinoima päästä päähän -salaus on todellisuudessa samanlainen TLS-salaus, jolla useimman verkkosivuun liikenne kryptataan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka samassa verkossa oleva käyttäjä ei pääse kovin helposti lukemaan viestintää, itse Zoomilla on siihen suora pääsy. Tietoturvapiireissä tätä ei pidetä riittävänä, sillä todellinen päästä päähän -salaus tarkoittaa sitä, ettei palveluntarjoaja pääse seuraamaan omassa palvelussaan kulkevaa viestintää.

Zoomilla on ollut muitakin ongelmia. Palvelun varjolla levitetään hyökkäyksiä ja sen aiempi kytkös Facebookiin herätti epäilyksiä Zoomin tietosuojasta.

