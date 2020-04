IS keräsi suomalaisten tiedot: Näin korona muutti liikunnan ja nukkumisen

IS Digitoday pyysi dataa liikuntapalveluilta suomalaisten kuntoilusta ja nukkumisesta.

Koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi suomalaisten liikuntatottumuksiin. Se on myös muuttanut tapaa, jolla suomalaiset nukkuvat.

Tiedot käyvät ilmi IS Digitodayn saamista luvuista Polarilta, HeiaHeia.com-palvelulta sekä Amer Sportsin omistamalta älykelloja ja -rannekkeita valmistavalta Suunnolta ja kuntoilusovellus Sports Trackerilta.

Koti- ja ulkoliikuntalajien suosio on noussut räjähdysmäisesti samaan aikaan, kun kuntosaliliikunnan ja liikuntatiloissa tehtävän sosiaalisen urheilun määrät ovat romahtaneet.

Suomalaiset myös mittaavat kuntoiluaan ahkerasti. Tiedot liikunnan kokonaismäärän muutoksista ovat kuitenkin hieman ristiriitaisia.

Suunnon kohdekuluttajista vastaavan Karoliina Tiuraniemen mukaan ennestään suosituista lajeista suosiotaan ovat kasvattaneet merkittävästi pyöräily, juoksu, kävely ja kuntopiiri. Jälkimmäinen tunnetaan myös nimellä kiertoharjoittelu tai kehonpainotreeni, ja se tarkoittaa koronaolosuhteissa kotioloissa tehtävää vaihtelevien harjoitteiden sarjaa.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.com/lajiensuosionkasvu-1h7k23gvxz8v4xr?live

Monella pienemmällä lajilla kasvu on ollut prosentuaalisesti vielä suurempaa. Maastopyöräilyn suosio on kaksinkertaistunut ja vaelluksen lisääntynyt puolella.

Vastaavasti kuntosalilla harrastettavien lajien suosio sekä uinti ovat romahtaneet.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.com/lajiensuosionlasku-1h7z2lgx1yng4ow?live

Kansainvälisiä eroja

Suomalaisten liikkumisessa on eroja moneen muuhun maahan verrattuna. Suomessa sisäpyöräilyn suosio on romahtanut (-48 %). Ulkonaliikkumiskiellon alaisessa Espanjassa se on sen sijaan kasvanut yli puolella. Ero selittyy ulkonaliikkumiskiellolla, jolloin espanjalaiset ovat turvautuneet kotona oleviin kuntopyöriinsä ja pyöräilytelineisiin. Vaikka Saksassa tartuntojen määrä on myös suuri, ulkoliikkumisen yhä sallivassa maassa harjoittelumäärä on noussut viikossa 10 prosenttia.

Suunnon datan perusteella suomalaisten kuntoilu on lisääntynyt 11 prosenttia. Epidemian myöhäisemmässä vaiheessa olevassa Espanjassa se on romahtanut peräti 40 prosentilla. Muiden liikuntapalveluiden data ei tosin täysin tue suomalaisten liikunnan lisääntymistä.

Romahdus on tuskin pysyvä, sillä hyvin elpyvässä Kiinassa kuntoilun määrä on noussut jopa koronaa edeltävää aikaa korkeammalle. Tiuraniemen mukaan moni ottaa nyt vahinkoa takaisin.

Myös kuntoilurytmiin on tullut muutoksia.

– Kuntoilussa näkyy nyt aiempaa selkeämpi piikki iltaisin kuuden ja seitsemän välillä. Kuntoilua tehdään jonkin verran myös etätöiden ohessa aamupäivällä, mutta pääosin ollaan yhä kiinni perinteisessä työaikakäsityksessä. Rutiineja haetaan varmasti vielä uudessa tilanteessa, Tiuraniemi sanoo.

Myös Polarin tutkimusjohtaja Jyrki Schroderus kertoo tehneensä havainnon kuntoilurytmin ainakin osittaisesta muutoksesta.

– Ero arkipäivien ja viikonlopun välillä on kaventunut, etenkin kävelyssä, Schroderus sanoo.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.com/muutosnukkumisessa-1h7j4dp71z394nr?live

Sekä Suunnon että Polarin datan mukaan suomalaisten unessa on tapahtunut muutoksia.

– Arkinukkuminen on muuttunut radikaalisti. Unen määrä on noussut 9 minuuttia, joka selittyy sillä että aamuisin nukutaan 12 minuuttia pidempään, Schroderus toteaa.

Tämä saattaa selittyä työmatkojen katoamisella. Schroderuksella on tarjolla selitys myös viikonloppu-unien lyhentymiselle: Viikolla ei kerry enää univelkaa, joka pitäisi maksaa pois.

Käyttäjävyöry palveluihin

Liikuntaa mittaavat palvelut ovat kokeneet valtavan uusien käyttäjien piikin. Uusien käyttäjien määrä on moninkertainen aiempaan verrattuna.

Sports Trackerin sovellusmarkkinoinnista vastaavan Juha Lauhamaan mukaan uudet käyttäjät ovat iältään pääosin aiempaa nuorempia. Suosituimmat lajit ovat edelleen kävely, juoksu ja pyöräily. Kaikki ovat kasvattaneet suosiotaan entisestään.

– Nyt kaikki liikkuminen halutaan mitata. Suomalaiset sekä liikkuvat että mittaavat aikaisempaa enemmän, Lauhamaa sanoo.

” Nyt kaikki liikkuminen halutaan mitata.

Kuntoiludatan sosiaaliseen jakamiseen erikoistuneen HeiaHeia.comin perustajan Jussi Räisäsen mukaan uusien käyttäjien määrä on viisinkertaistunut viime viikkoina verrattuna alkuvuoteen. Liikuntatapahtumien askelmäärät ovat hieman nousseet, mutta vastaavasti hyötyliikunta on hieman vähentynyt.

– Ei liene yllättävää, että koronakriisi on jakanut lajit selvästi voittajiin ja häviäjiin. Kotioloissa onnistuvat lajit, kuten kehonpainoharjoittelu ja venyttely, sekä ulkoliikunta, kuten kävely, lenkkeily, retkeily ja pihatyöt, kukoistavat. Monet muut, kuten ohjatut tunnit, kuntosaliharjoittelu ja uintilajit, ovat käytännössä loppuneet kuin seinään, Räisänen vahvistaa aiemmat havainnot.

Kuntoilun mittaaminen ei rajoitu pelkästään koronakaranteenilaisten yksityiskäyttöön. Räisäsen mukaan HeiaHeia-alusta on otettu käyttöön useissa kouluissa, sillä palvelu mahdollistaa muun muassa liikuntaläksyjen antamisen ja tehtävien seuraamisen. Räisänen mainitsee koko Kemin kaupungin liikunnanopetuksen siirtyneen HeiaHeiaan koronaepidemian myötä.

– Hauskana yksityiskohtana voidaan mainita, että koiran ulkoiluttaminen on lisääntynyt noin 20 prosenttia, eli kun ihmiset ovat päivisin kotona, saavat koiratkin enemmän liikuntaa, Räisänen sanoo.

Suunnon ja SportsTrackerin data kattaa yhteensä noin puoli miljoonaa suomalaista. Polarin luvut ovat 50 000 suomalaiskäyttäjän otos koko aineistosta. HeiaHeia.comin tiedot perustuvat 30 000 suomalaiskäyttäjän tietoihin.