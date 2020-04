Suomesta viedään nyt älysormuksia Amerikkaan – kamppailu koronaa vastaan synnytti kysynnän

Ouran älysormuksen käyttäjät voivat edistää koronan vastaista taistelua. 2000 sormusta lähti juuri Yhdysvaltoihin. Mutta ehtiikö apu ajoissa?

Oululaisen Oura Healthin älysormus osallistuu Covid-19-taudin vastaiseen taisteluun. Oura-sormus mittaa sormesta kehon tilaa, kuten sykettä ja lämpötilaa. Nyt se pääsi mukaan UCSF-yliopiston (University of California, San Francisco) koronatutkimukseen, jossa terveydenhuollon työntekijöille annetaan 2000 älysormusta oman kehonsa tarkkailuun.

– Sormuksen mittasignaalit ovat herkkiä havaitseman kehon tilan. Sen takia myös UCSF:n tutkijat kiinnittivät huomiota sen mahdollisuuksiin sairastumisen havaitsemisessa ja esimerkiksi siinä, että sairauden alkuvaiheessa voidaan vähentää sairauden leviämistä, Ouran tiedejohtaja Hannu Kinnunen taustoittaa IS Digitodaylle.

Toinen osa tutkimusta koskee tavallisia ihmisiä. Käytännössä Oura-sormuksen noin 150 000 omistajaa voivat ilmoittautua verkkosivulla mukaan ohjelmaan, jossa he mittaavat säännöllisesti omaa vointiaan. Kinnunen ei kerro, kuinka moni on toistaiseksi lähtenyt mukaan.

Tuloksia syksyllä

Ouran tukema UCSF:n tutkimus tähtää algoritmiin, joka auttaa tunnistamaan miten Covid-19 leviää ja kuinka siitä toivutaan. Algoritmin uskotaan olevan valmis vasta syksyllä, joten on epäselvää, miten paljon siitä on apua juuri Covid-19:n seurannassa. Pandemian kestoa on vaikea arvioida. Tulosten uskotaan kuitenkin kantavan hedelmää pidemmällekin.

– Oura tulee esille mahdollisena laitteena, jota voitaisiin tutkijoiden mukaan mahdollisesti käyttää jo syksyllä heidän kehittämiensä algoritmien kanssa. Tähän hankkeeseen mukaan lähteneet ihmiset ovat antaneet suostumuksensa ja omaa dataansa tutkimuksen käyttöön sen vuoksi, että tulevaisuudessa voimme olla kaikki paremmin varautuneita ja että meillä olisi parempia keinoja käytössä Covid-19:n tai muiden vastaavien tautien varhaisten oireiden havaitsemisessa, Kinnunen toteaa.

Oura-älysormus mittaa elintoimintoja.

Vuoden 2017 lopussa myyntiin tullut Oura-sormus on monia muita kuntomittareita kalliimpi ja maksaa halvimmillaankin yli 300 euroa. Kinnusen mukaan sormus ei kuitenkaan kärsi sellaisesta mittausten epätarkkuudesta, joista kilpailijoita on välillä syytetty.

Mutta mitä sellaista Oura kertoo, mikä ei selviäisi vaikkapa tavallisella kuumemittarilla?

– Esimerkiksi lämmön nousu voi joskus olla vähäistä, mutta se voi silti olla merkittävä informaatio. Monesti oireettomina päivinä ja öinä sormus on aina sormessa. Kuumemittari taitaa useimmiten olla lääkekaapissa. Kuumeen rajaksi määritetään usein 37,0 C – riippumatta mihin aikaan päivästä, mistä paikasta ja keneltä ihmiseltä se mitataan. Sormus taas toteaa joka yö automaattisesti, onko lämpötilasi yöllä koholla juuri sinun perustasoosi verrattuna. Yöllä olosuhteet ovat kaikkein parhaiten vakioidut, tiedejohtaja Kinnunen vastaa.

Suomalaiskäyttäjä havaitsi taudin sormuksella

Sormuksesta oli apua, kun sen kaarinalainen käyttäjä havaitsi lämpönsä kohonneen ja lopulta hakeutui tutkimuksiin. Hänellä todettiin koronatartunta. Yrittäjä Petri Hollménin aktiivinen raportointi tilanteestaan ei jäänyt huomaamatta Ourassakaan, joka juuri sai 26 miljoonan euron sijoituspotin käytettäväksi tuotekehitykseen ja markkinointiin.

Oura korostaa, että sormus ei silti ole lääketieteellinen laite. Siihen ei pidä yksin luottaa, vaan tarvittaessa on oltava yhteydessä lääkäriin.

Yliopiston tutkimus ja Ouran kehitystyö liittyy nykyiseen sormukseen, jonka käyttökokemusta pyritään parantamaan ohjelmistopäivityksillä. IS Digitoday kysyi Kinnuselta, onko Ourasta luvassa paremmin tavallisen kuluttajan kukkarolle sopivaa versiota. Riisutumpaa mallia ei ole suunnitelmissa, sillä Kinnusen mukaan nykyisellä hinnalla tuotteeseen ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja esimerkiksi käyttömukavuuden, mittausanturien tai tarkkuuden kanssa.