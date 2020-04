Venäläinen supertietokone laskee molekyylejä koronaa vastaan – mukana suomalaisia

Supertietokoneet Yhdysvalloista Venäjälle paiskivat töitä Covid-19:n taltuttamiseksi. Venäjän hankkeesta uutisoi HPCwire.

Venäjän tiedeakatemian supertietokone MVS-10P etsii kirjaimellisesti lääkkeitä Covid-19-viruksen hoitamiseen. Supertietokoneista kirjoittavan HPCwiren mukaan Venäjän koneella simuloidaan viruksen ja ihmisten keskeisten proteiinien vuorovaikutusta. Tavoitteena on keksiä molekyylejä, joihin virus tarttuisi hanakammin kuin ihmisen omiin.

Venäläisen RSC Groupin valmistaman MVS-10P:n huipputeho on 771 teraflopsia, eli 771 tuhatta miljardia laskutoimitusta sekunnissa. Muistia on 13,2 teratavua. Sitä käyttää kansainvälinen tiimi, jossa on mukana tiedemiehiä tusinasta tiedelaitoksesta Venäjältä, Suomesta, Italiasta, Kiinasta, Japanista ja Kanadasta. Tiedeakatemian edustaja korosti kansainvälisen yhteistyön olevan äärimmäisen tärkeää nopeiden tuloksien aikaansaamiseksi.

Artikkeli ei kertonut, ketkä tai mitkä tahot Suomesta osallistuvat tutkimukseen, mutta kansainvälisessä tiimissä on muun muassa virologeja, biologeja, kemistejä, matemaatikkoja ja fysikaalisten tieteiden edustajia.

Koronatutkimukseen osallistuu myös maailman tehokkain supertietokone Summit Yhdysvalloissa. Noin miljoonan tehokannettavan voimalla puksuttava Summit on selvittänyt potentiaalisia kemikaaleja koronarokotteen kehittämiseksi.