Kohuttu ja kiistelty videopeli julkaistiin uudelleen – julkaisu Venäjällä peruttiin saman tien

Modern Warfare 2:n yksinpelikampanja julkaistiin uusittuna. Mukana on kiistelty joukkomurhatehtävä.

Pelijulkaisija Activision on julkaissut uudelleen kiistellyn Modern Warfare 2 -pelin yksinpelikampanjan vuodelta 2009. Julkaisu kantaa kokonaisuudessaan nimeä Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, ja se ilmestyy itsenäisenä pelinä.

Alle 18-vuotiailta kielletty peli herätti suurta kohua ilmestyttyään, sillä yksi tehtävistä on pelaajan esittämän agentin osallistuminen joukkomurhaan lentoasemalla Moskovassa osana venäläisten äärinationalistien terroristiryhmää. Pelaaja osallistuu tai vähintäänkin todistaa siviilien ampumista osana No Russian -nimistä tehtävää. Tehtävän nimi viittaa ryhmän johtajan kieltoon puhua venäjää iskun aikana.

Alkueräinen peli sai pian päivityksenä pelaajalle annettavan ilmoituksen siitä, että tehtävä on monia häiritsevä ja tarjosi mahdollisuuden jättää tehtävä väliin.

Dot Esportsin mukaan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remasteredia ei julkaista lainkaan Playstationille Venäjällä. Julkaisija Activision kertoi, että Sony päätti olla laittamatta peliä Playstationin PS Store -verkkokauppaan.

Peli ei ole vielä ilmestynyt muilla alustoilla. Se on tällä hetkellä ennakkotilattavissa Windowsille ja Xbox Onelle.

Julkaisussa on vain yksinpelikampanja, ei alkuperäisen Modern Warfare 2:n moninpeliä. Tästä syystä peliä on joissakin pelaajapiireissä ehditty kritisoida rahastukseksi.

Jo pelin alkuperäinen versio herätti huomiota Venäjällä ilmestyessään.