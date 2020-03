Näin koronavirus pani suomalaiset liikkeelle – katso oman kuntasi tilanne

Uusimaalaiset ovat suurimmilta osin palanneet koteihinsa. Suurten kaupunkien väkimäärät ovat silti yhä hieman painuksissa mobiiliverkkodatan perusteella.

Koronavirus on vaikuttanut reilusti suomalaisten liikkumiseen maan sisällä. Koronavirusepidemian alettua uusimaalaiset lähtivät sankoin joukoin mökeille ja Pohjois-Suomeen.

Yllä oleva video näyttää, millaista oli liikenne Uudenmaan rajalla maanantaina.

Asia on kuitenkin muuttunut viimeisimpien päivien aikana. Pääministeri Sanna Marinin (sd) vetoomus mökeiltä palaamiseksi vaikuttaa menneen perille.

IS pyysi Telialta mobiilidataa suomalaisten liikkumisesta. Luvut tulevat Telian Crowd Insights -palvelusta, joka tekee anonyymejä tilastoja Telian matkapuhelinverkon datasta. Luvut saadaan yleistettyä koko väestöä koskeviksi laskennallisesti. IS Digitoday on kirjoittanut Telian Crowd Insights -tekniikasta kaksi viikkoa sitten.

IS tarkasteli suomalaisten liikkeitä kolmena eri viikonloppuna: 12.–14.3., jolloin korona oli jo edennyt Suomeen asti, ja yli 500 hengen kokoontumiset oli kielletty.

Viikonloppuna 19.–21.3. ihmisiä oli vedottu pysymään kotona. Hallitus oli antanut linjauksen yli 10 osallistujan julkisten kokoontumisten kieltämisestä.

Ajalla 26.–28.3 Uuttamaata alettiin eristää muusta Suomesta. Pääministeri vetosi myöhään keskiviikkona 25.3. ihmisiä palaamaan koteihinsa. Lauantaina 28.3. Uudenmaan eristys astui voimaan.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Matkapuhelindata kertoo selvästi, että matkustaminen Uudeltamaalta muihin maakuntiin on vähentynyt merkittävästi pääministerin vetoomuksen jälkeen.

Ilmoitus Uudenmaan sulkemisesta ei aiheuttanut joukkopakoa, vaan hillitsi merkittävästi liikettä etelästä pohjoiseen.

Eristyksen astuttua voimaan liikenne Uudeltamaalta ei ole lakannut, mutta sen volyymi on pudonnut puoleen kahta viikkoa aiemmasta tilanteesta.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

IS tarkasteli myös, millaista liikennettä korona on aiheuttanut mökkivaltaisilla paikkakunnilla. Taulukon kunnat on järjestetty sen mukaan, miten niissä on kesämökkejä suhteessa ympärivuotisiin asukkaisiin. Luvut on saatu kustakin kunnasta mittauspäivänä kello 20.

Numerot kertovat, että mökkikunnista on poistunut väkeä rivakasti juuri ennen Uudenmaan sulkemista. Paluuliikenne on ollut vilkasta sekä torstaina että perjantaina.

Tästä huolimatta mökkikuntien tämänhetkiset väkimäärät ovat yhä hieman kohollaan. Tämä kertoo siitä, että osa mökkipaikkakunnille siirtyneistä ei ole palannut. Kyse ei ole pelkistä uusimaalaisista, sillä myös Oulun, Turun ja Tampereen väkimäärä on tällä hetkellä hieman pienempi kuin kaksi viikkoa sitten.

Kaskisten kunnasta ei ole tietoja, sillä se puuttuu Telian tiedoista. Kuntadata perustuu vuoteen 2019, joten Valtimo ja Jomala ovat mukana.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Kaikkia Suomen kuntia tarkasteltaessa nähdään, että pohjoisen kunnat ovat tyhjentyneet hyvin nopeasti. Esimerkiksi Kuusamossa ja Inarissa väkeä on noin kolmanneksen vähemmän kuin kahta viikkoa aiemmin.

Muoniossa ja Kittilässä olleiden ihmisten määrä on enemmän kuin puolittunut. Jälkimmäinen selittyy pitkälti lentoasemalla, jonka liikenne on sukeltanut. Myös Kolarin väkimäärä on pudonnut melkein puoleen.

Mökkikuntien väkimäärät ovat yhä hieman kohollaan ja vastaavasti Uudenmaan kaupungeissa hieman tavallista alempana. Osa mökkiläisistä on kuitenkin peräisin muista suurista kaupungeista Uudenmaan ulkopuolelta.

Vaikka osa uusimaalaisista onkin jäänyt mökeilleen, suuri osa on palannut etelään. Suuresta epätasapainosta tai pysyväksi tilanteeksi jääneestä joukkopaosta etelästä ei voida puhua.

Alla olevasta taulukosta näet oman kuntasi tilanteen viime viikonloppuna. Prosenttiluku kertoo, kuinka paljon enemmän tai vähemmän kunnassa oli väkeä kahta viikkoa aiempaan ajankohtaan verrattuna.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.