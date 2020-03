Nyt on hyvä diili: 3 peliä täysin ilmaiseksi

Figment on ihmismielen syövereihin sukeltava toimintaseikkailu.

Epic Games Storessa on nyt tarjolla peräti kolme ilmaista peliä. Aikaa lunastamiseen on vielä.

Usein kahta ilmaista peliä kerrallaan tarjonnut Epic Games Store päästää nyt lataamaan kolme peliä ilmaiseksi, kunhan sen tekee ensi torstaihin kello 18:00 mennessä. Pelit ovat World War Z, Figment ja Tormentor X Punisher.

Zombit ovat porukalla liikkeellä World War Z:ssa.

World War Z on nelinpeliksi suunniteltu selviämispeli zombien täyttämässä maailmassa. Ja kirjaimellisesti täyttämässä, sillä tällaista elävien kuolleiden aaltoa on videopeleissä tuskin aiemmin nähty. Kavereita ei ole kuitenkaan pakko olla, sillä peliä voi pelata myös yksin. Graafista väkivaltaa sisältävä peli on kielletty alle 18-vuotiailta.

Figment on sitten tyystin erilainen tapaus. Kyseessä on musiikkiin vahvasti perustuva toimintaseikkailu, joka ei graafisesta ilmeestään huolimatta ole suunnattu aivan nuorimmille. Pelin teemana ovat ihmismielen syöverit painajaisineen, minkä vuoksi tälle pelille on annettu Pegi-ikäraja 12.

Tormentor X Punisher on rerohenkinen ja railakasta kielenkäyttöä sisältävä räiskintä.

Tormentor X Punisher on ylhäältäpäin kuvattu retroräiskintä, joka sisällöltään ja kielenkäytöltään ei sovellu perheen pienimmille. Pelissä otetaan mittaa demoneista vieraalla planeetalla ammuksia säästelemättä.

Kaikki pelit ovat saatavilla Windows-tietokoneelle, kunhan sinulla on ilmainen käyttäjätili Epic Games Storessa. Paina pelin sivulla olevaa Get-nappia päästäksesi alkuun.

Älä odota Epic Games Storelta täydellistä käyttäjäkokemusta, sillä esimerkiksi pelitilanteen automaattinen varmuuskopiointi pilveen ei vieläkään ole saatavilla läheskään kaikissa peleissä. Siitä voi olla harmia, kun jonain päivänä palaat vanhan pelisi pariin esimerkiksi uudella tietokoneella ja joudut aloittamaan aivan alusta. Kuitenkin ainakin World War Z:n pitäisi tukea pilvitallennuksia.

Tietokoneille tai puhelimille on saatavilla myös monia pelejä, jotka ovat aina ilmaisia. Katso IS:n kokoama lista maksuttomista moninpeleistä, joilla aikaa sopii nyt tappaa.