Edward Snowdenilta vakava varoitus koronan jälkeisestä ajasta – ”Avaimet käteen”

Edward Snowden on osallistunut useampaan kongressiin videoyhteyden avulla Venäjältä käsin.

Koronapandemia on omiaan tehostamaan isoveliyhteiskuntaa pysyvästi, Edward Snowden varoittaa CPH:DOXin videohaastattelussa.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n vakoilun maailmalle paljastanut Edward Snowden pelkää koronapandemian jättävän pysyvän jälkensä yhteiskuntaan lisääntyneen valvonnan muodossa. Vaarana on, että nyt rakennetaan tehokkaita valvontakonsteja koronaan vedoten. Mutta mikä takaa, että ne puretaan myöhemmin?

Venäjälle Yhdysvaltoja paennut Snowden kuvaili tanskalaisen filmifestivaalin CPH:DOXin videohaastattelussa, kuinka valtioita ovat tähän asti voinut kiinnostaa kansalaisen netissä klikkaamat asiat, kuten mitä hän lukee tai ostaa, ja tämän matkapuhelimeen perustuva sijainti. Koronan myötä on alkanut kiinnostaa myös terveys.

– He haluavat tietää, oletko sairas, Snowden toteaa.

Snowden kuvailee skenaarion, missä kuntomittareista kerätään tietoa ihmisten pulsseista mahdollisen kuumeen tunnistamiseksi. Kun korona on ohitse, teknologiaa voidaan käyttää vaikkapa ihmisten tunteiden seurantaan. Tekoälyllä terästetty valvonta voi hänen mukaansa esimerkiksi tunnistaa kansalaisen, joka suuttui valtapuolueen edustajan pitämästä puheesta.

Korona voi kiihdyttää valvontateknologian kehitystä. Etenkin Kiinassa on ollut kiirettä kehittää entistä parempia keinoja ihmisten tunnistukseen. On jopa väitetty, että nyt on mahdollista tunnistaa kuumeiset ihmiset tekoälyn ja lämpökameroiden avulla.

Tarkkailun mahdollistama uudenlainen valta ei välttämättä säikäytä demokraattisissa valtioissa, joissa kansalaiset luottavat viranomaisiin. Mutta Snowden huomautti, että tilanne voi muuttua nopeasti, kuten Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi todisti.

– On rakennettu avaimet käteen -tyrannia, joka on seuraavan hallitsijan saatavilla, Snowden kiteyttää vaaran.

Snowden ei kuitenkaan tyydy pelkkään synkistelyyn. Hän nosti koronaviruksen esille myös todisteena siitä, kuinka yhteiskunnat halki rajojen ovat pystyneet tekemään nopeaa yhteistyötä pandemian hillitsemiseksi. Se antaa toivoa paremmasta.