Kaksi peliherkkua tarjolla ilmaiseksi: Ota talteen kahden päivän sisällä

The Stanley Parable ja Watch Dogs ovat tällä hetkellä ilmaisia Epicin pelikaupassa.

Saitko napattua eilen mahtavan Tomb Raiderin ilmaiseksi Steamista?

Jos et, ei hätää. Kilpailevassa Epic Games Storessa on nimittäin vielä tarjolla maksutta kaksi muuta houkuttelevaa videopeliä: Watch Dogs ja The Stanley Parable.

Watch Dogs vuodelta 2014 on tarinavetoinen avoimen maailman toimintaseikkailu. Pelaaja pääsee liikkumaan halki Chicagon katujen ja samalla hakkeroimaan älykaupunkia eri tavoin ja urkkimaan kanssaeläjistään henkilökohtaisia tietoja. Pelin Pegi-ikäraja on 18.

Koska kyseessä on Ubisoftin peli, sen voi kuvitella vaativan Epic-kaupan lisäksi käyttäjätiliä Ubisoftin Uplay-palvelussa. Siitä ei kuitenkaan ole mitään mainintaa pelin sivulla.

The Stanley Parable on kävelysimulaattori.

Vuonna 2013 ilmestynyt The Stanley Parable on massasta poikkeava videopeli ja kävelysimulaattori, joka kirjoittaa uusiksi videopelien sääntöjä. Peliä on vaikea kuvailla, koska se ei sovi muotteihin, mutta se on kokemisen arvoinen. Humoristisen pelin vahvuuksia on uudelleenpeluuarvo ja vaihtoehtoisten reittien kokeileminen.

The Stanley Parablea ei ole sinänsä kielletty alle 18-vuotiailta, mutta pelin sanoma ja jotkin yksityiskohdat on suunnattu aikuiselle yleisölle.

Molemmat pelit voi lunastaa Windows-tietokoneelle ilmaiseksi torstaihin 26. maaliskuuta kello 17:ään asti. Aloita painamalla pelin kohdalla Get-nappia ja seuraa ruudun ohjeita. Normaalisti peleistä saisi pulittaa yhteensä 32 euroa.