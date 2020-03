Operaattorit saavat rajoittaa nettiliikennettä – näin DNA, Elisa ja Telia kommentoivat aikeitaan

Operaattoreilla on valta aloittaa tietoliikenteen rajoittaminen, jos tilanne sitä vaatii.

Euroopan unionin teleoperaattoreilla on mahdollisuus turvautua järeään keinoon verkkojensa suojelemiseksi liialliselta kuormitukselta. Liikenteen rajoittaminen voi tulla kyseeseen koronapandemian lisätessä verkon käyttöä huomattavasti.

Euroopan sähköisen viestinnän yhteistyöelimen Berecin julkilausumassa sanotaan, että operaattoreille on avoimen internetin regulaatiossa myönnetty valta turvautua poikkeuksellisiin keinoihin liikenteen hallitsemiseksi muun muassa verkkojen uhkaavan tukkeutumisen estämiseksi. Ehtona on, että vertailukelpoista liikennettä kohdellaan aina tasapuolisesti toista syrjimättä.

Berec ja Euroopan komissio katsovat, että toimenpide voi tulla kyseeseen EU-jäsenvaltioiden ryhdyttyä laajasti rajoittamaan kansalaistensa liikkuvuutta pitäen heidät kotona entistä enemmän.

DNA kertoo, että sen kännykkäverkon liikenteestä 70–80 prosenttia on tällä hetkellä videota, josta suurin osa on Netflixiä ja Youtubea.

– Nykyisellään ei ole nähtävissä tarvetta rajoittaa internet-liikennettä millään tavoin. Lisäksi edellä mainitut videopalvelut ovat omaehtoisesti luvanneet kaventaa videosisältöjensä käyttämää kaistanleveyttä EU-alueella koronavirusepidemian johdosta, mikä oletettavasti tulee näkymään palveluiden verkoille aiheuttaman kuormituksen laskuna, DNA:n radioverkoista vastaava johtaja Jarkko Laari kertoo.

DNA kertoo myös nähneensä koulujen sulkemisen jälkeen 18.3. selvän nousun päivittäisessä videopalveluiden käytössä. Tämä on kohdistunut päiväajalle, eikä verkon kuormitus illan kiiretunneilla kello 20–22 ole kasvanut merkittävästi.

– Epidemia ei siis ole aiheuttanut kapasiteetin loppumisesta johtuvaa palvelun heikkenemistä. DNA seuraa verkon toimintaa 24/7, ja olemme täydessä valmiudessa reagoimaan erilaisiin palvelun pullonkauloihin, Laari jatkaa.

Elisan palvelunhallinnan johtaja Markus Kinnunen tiivistää operaattorin aiheet selkeäsanaisesti:

– Liikenteen rajoittamisia ei ole suunnitelmissamme, sillä kapasiteettia riittää hyvin, Kinnunen toteaa.

Elisan verkoissa noin 70 prosenttia liikenteestä on tällä hetkellä videota.

Telian viestinnän Timo Saxénin mukaan koronatilanne ei ole tuonut uusia ruuhkahuippuja, vaan levittänyt käyttöä päiväaikaan.

Tilanne tällä hetkellä on viime viikon kaltainen, jolloin puheluliikenne hyppäsi kolmanneksella. Mobiiliverkkojen kuormitus on lisääntynyt 20–30 prosenttia päivätuntien aikana. Suurin kuorma on edelleen illalla kuten DNA:llakin.

– Toistaiseksi meillä ei ole ollut tarvetta miettiä liikenteen rajoittamista, Saxén toteaa.

Myös Berec sanoo olevansa tyytyväinen siihen, miten EU:n operaattorit ovat toistaiseksi pärjänneet.