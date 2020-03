Näin viestittelet läheistesi kanssa koronan aikana – IS esittelee 4 ilmaista videopuhelusovellusta

Videopuheluihin on tarjolla useampi ilmaissovellus.

Nettijätit tarjoavat ilmaisia videopuheluita. Kaikki sovellukset eivät kuitenkaan sovi kaikille.

Kun koronavirus on sulkenut suomalaiset pitkälti omiin koteihinsa, yhteydenpito muuttuu yhä enemmän digitaaliseksi. Kun ystäviä ja läheisiä ei ole mahdollista nähdä kasvotusten, videopuhelu on paras korvaava vaihtoehto. IS esittelee 4 ilmaista sovellusta eri tarpeisiin.

Videopuhelut ovat usein vaivattomimpia puhelimilla, sillä niissä on yleensä kamera valmiina. Tietokone tarvitsee web-kameran, ellei siinä ole valmiiksi sisäänrakennettua sellaista.

Duo

Palveluntarjoaja: Google

Kenelle sopii: Android-, iPhone- Mac- ja Windows-käyttäjille

Mitä osallistujilta tarvitaan: Google-tunnus. Jos sinulla ei ole sellaista, voit luoda sen täällä.

Osallistujien maksimimäärä: 8

Erityistä: Video soittajasta näkyy vastaanottajan ruudulla jo ennen puheluun vastaamista, täysin ulkopuolisilta salatut puhelut, mahdollisuus videoviestien jättämiseen.

Googlen Duo on luotettavaksi osoittautunut ja laadukas videopuheluohjelmisto. Sen voi ladata puhelimelle App Store- tai Google Play -sovelluskaupasta. Tietokoneella sitä käytetään Chrome-selaimella osoitteessa duo.google.com. Kaikkien käyttäjien on luotava itselleen Google-tili, ja selaimelle on annettava lupa käyttää tietokoneen kameraa ja mikrofonia.

FaceTime

Palveluntarjoaja: Apple

Kenelle sopii: Apple-käyttäjille

Mitä osallistujilta tarvitaan: IPhone, iPad tai Mac ja Apple-tili

Osallistujien maksimimäärä: 32

Erityistä: Toimii vain Applen laitteilla. Luotettava, helppokäyttöinen, hyvälaatuinen ja hyvin salattu.

FaceTime on Applen oma videopuheluohjelmisto. Jos kaikilla läheisilläsi on Applen laite, FaceTimea käyttämällä säästät sovellusten lataamisen ja muihin palveluihin rekisteröitymisen vaivan. Sovellus on Maceissa, iPhoneissa ja iPadeissa valmiiksi asennettuna. Voit valita puhelimen soittosovelluksesta suoraan videopuhelun. Soitto ei mene perille, jos vastaanottajalla ei ole Applen laitetta.

Skype

Palveluntarjoaja: Microsoft

Kenelle sopii: Android-, iPhone-, Windows-, Mac- ja Linux-käyttäjille

Mitä osallistujilta tarvitaan: Microsoft-tili. Jos sinulla ei ole sellaista, voit luoda tilin täällä.

Osallistujien maksimimäärä: 50

Erityistä: Sisältää myös tekstichat-toiminnon, mahdollisuuden tallentaa puheluita, jakaa dioja ja graafisia esityksiä sekä maksua vastaan soittaa äänipuheluita tavallisiin puhelinliittymiin.

Sovelluksen voi ladata omasta sovelluskaupasta ja tietokoneelle täältä.

Skypen kuvanlaatu on pääsääntöisesti hyvä. Skypeä ei pidä sekoittaa melkein samannimiseen, usein työkoneilta löytyvään Skype for Business -videosovellukseen. Nämä eivät ole keskenään yhteensopivia.

WhatsApp

Palveluntarjoaja: Facebook

Kenelle sopii: Android- ja iPhone-käyttäjille

Mitä osallistujilta tarvitaan: WhatsApp-sovelluksen lataaminen ja käyttöönotto

Osallistujien maksimimäärä: 4

Erityistä: Monien puhelimesta jo löytyvä WhatsApp on monille helpoin vaihtoehto, koska se ei edellytä uusien käyttäjätilien luomista. Puhelu soitetaan painamalla videokameran kuvaketta chat-näkymässä. Sovellus edellyttää puhelimen kameran ja mikrofonin käyttöoikeuden luovuttamista väärinkäytöksiin sortuneelle Facebookille. WhatsApp-videopuhelut eivät onnistu tietokoneelta käsin.

Edellämainitut sovellukset sopivat parhaiten yksityiskäyttöön. Pienyrittäjien tarpeisiin on myös ilmaisia vaihtoehtoja. Microsoftin Teamsista on saatavilla verrattain laaja ilmainen versio. Palvelu on kärsinyt hidastelusta koronapiikin aikana, mutta ongelmien pitäisi olla nyt takana.

Myös Ciscon WebEx -sovellus on ilmaiseksi tarjolla oleva vaihtoehto, mutta IS Digitodayn havaintojen mukaan uusien käyttäjätilien luominen siihen on kestänyt jopa päiväkausia koronaetätyöpiikin alettua.