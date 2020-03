Hurjan käyttäjäpiikin saaneeseen Microsoft Teamsiin uusia toimintoja – ”Jälkeenpäin toteamme, että korona muutti kaiken”

Microsoft tuo Teams-ohjelmistoonsa hyödyllisiä toimintoja käytön räjähdettyä koronapandemian takia. Asiasta kertoo The Verge.

Microsoft paljasti tulevia toimintoja Teamsiin, eli yritysten sisäiseen viestintään tarkoitettuun palveluunsa. The Vergen mukaan Microsoft juhlistaa Teamsin kolmivuotista taivalta parantamalla tukea etäkokouksille. Luvassa on esimerkiksi reaaliajassa toimiva vastamelutoiminto, joka voi auttaa vaikkapa perheensekaisessa kotitoimistossa työskentelyä. Tekoälyn on määrä poistaa taustamelua puheluista ja keskittää huomio mikrofoniin ja siihen, mitä käyttäjä todella sanoo.

Teams on myös saamassa viittaustoiminnon, jolla osallistuja voi pyytää nappia klikkaamalla puheenvuoron isoissa tai vilkkaissa kokouksissa. Niin ikään tulossa on offline-tila ilman verkkoyhteyttä työskentelemiseksi, ja jatkossa keskusteluja voi irrottaa omiin ikkunoihinsa. Kaikki mainitut toiminnot ovat tulossa myöhemmin tänä vuonna.

– Jälkeenpäin toteamme, että tämä [koronapandemia] oli käännekohta. Emme koskaan palaa työskentelemään samalla tavalla kuin aikaisemmin, Microsoft 365 -johtaja Jared Spataro sanoi The Vergen mukaan.

Microsoft Teams ei kestänyt eurooppalaisten rynnistystä etätöihin viikon alussa. Käyttäjillä oli ongelmia sisäänkirjautumisessa sekä viestien lähettämisessä, kun päivittäisten käyttäjien määrä pomppasi 12 miljoonalla 44 miljoonaan tällä viikolla.

Microsoft on voimakkaasti markkinoinut Teams-palvelua yrityksille samalla, kun Windows 10:tä on päivitetty yritysten tietokoneisiin. Palvelun käyttäjämäärä ylitti 20 miljoonaa viime marraskuussa.

Microsoft tarjoaa Teamsista ilmaiseksi rajoitetumpaa versiota kuluttajille.