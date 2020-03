Tätä koronan seurausta et odottanut – Netflixin kuvanlaatu voi romahtaa

EU:n tavoitteena on vähentää verkkojen kuormitusta.

Koronavirus on ajanut suuren osan ihmisistä etätöihin ja sen myötä nostanut verkkojen kuormituksen reilusti tavallista suuremmaksi. Suurin osa verkon kuormituksesta syntyy videosta. Mitä laadukkaampaa video on, sitä raskaampaa se on myös verkoille.

Tilausvideojätti Netflix saattaa joutua laskemaan videoidensa kuvanlaatua. Politico kirjoittaa, että EU on aloittanut neuvottelut Netflixin kanssa asiasta. EU:n sisämarkkinoiden komissaari Thierry Breton oli yhteydessä Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastingsiin asian tiimoilta.

– On suoratoistopalveluiden, teleoperaattorien ja meidän käyttäjien yhteinen velvollisuus toimia internetin sujuvan käytön varmistamiseksi koronaviruksen leviämistä vastaan käytävän taistelun aikana, Breton sanoi lausunnossaan.

Keskustelulistalla oli muun muassa Netflix-sisältöjen kuvanlaadun automaattinen laskeminen sd-tarkkuuteen eli perinteisten tv-lähetysten tasolle pahimpien kuormitustuntien aikana. Nämä asettuvat yleensä ilta-aikaan.

Netflix kertoo tukisivuillaan hd-tasoisen videon toistamisen vievän 3 gigatavua tunnissa. Palvelu tarjoaa kalleimmassa tilausmallissaan vielä tätäkin reilusti järeämpää 4k-tasoista hdr-videota.

Vuoden 2019 alkupuolella Netflix-liikenne muodosti 12,6 prosenttia verkosta kuluttajalaitteisiin kulkevasta verkkoliikenteestä Yhdysvalloissa, kertoo Variety. Vastaavasti Youtuben osuus oli 6,3 prosenttia.

EU:n ja Netflixin keskustelut jatkuvat lähipäivinä. EU:n komissio ja teleoperaattorien kattojärjestö Berec perustavat myös valvontaelimen seuraamaan netinkäyttöä. Elin voi tarvittaessa puuttua verkon käyttöön.

Suomen teleoperaattoreista sekä Telia että Elisa vetosivat tänään käyttäjiinsä ja pyysivät näitä käyttämään kiinteisiin verkkoihin perustuvia wifi-verkkoja mobiilidatan sijaan.

– Haluamme turvata asiakkaillemme mobiiliverkon sujuvan toiminnan. Mobiiliverkon kuormitus kasvaa näinä aikoina, kun kotona opiskellaan ja ollaan etätöissä, sekä vapaa-aikana viihdytään elokuvien ja verkkopelaamisen parissa. Käytäthän puhelimellasi ja muilla kotisi nettilaitteilla kodin kiinteää laajakaistaa ja sen langatonta verkkoa (wlan/wifi) ennen mobiilidatayhteyttä, niin varmistamme sujuvan mobiiliverkon toiminnan mahdollisimman monelle käyttäjälle, Elisa pyysi.

– Käytä kiinteää verkkoa. Varsinkin paljon dataa kuluttavia palveluja, kuten pelien ja videoiden suoratoistopalveluja, kannattaa käyttää wifissä, Telia sanoi tiedotteessaan.

Telia myös muistutti, että mobiiliverkoissa puhe on etusijalla dataan verrattuna. Jos viestintä tökkii, soittaminen on usein paras tapa saada viesti perille.