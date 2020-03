Koronaeristys voi ottaa koville: ”En voi edes katsoa pornoa pelkäämättä, että koko p*ska lävähtää olohuoneen telkkarille”

Suoratoistovideoiden ja yhteisissä tiloissa olevien mediatoistimien yhdistelmällä on vaaransa.

Kotona istuminen koronaviruksen vuoksi saattaa aiheuttaa kiusallisia tilanteita. Tällaisen eteen on joutunut muun muassa Reddit-käyttäjä EldurArni_27, joka valittelee sitä, ettei uskalla katsella pornoa ilman pelkoa, että koko komeus lävähtää olohuoneen telkkarille muun perheen ihmeteltäväksi.

– En voi edes katsoa pornoa pelkäämättä, että koko p*ska lävähtää olohuoneen telkkarille Chromecastin kautta, Reddit-käyttäjä kirjoitti keskustelupalstalle.

Chromecast on Googlen mediatoistin, joka soveltuu muun muassa videoiden suoratoistopalveluiden käyttöön, mutta se mahdollistaa myös muun muassa puhelimen kuvien sekä monien nettivideoiden striimaamisen.

Chromecast-syötteen aktivoiva painike on pieni kuvake striimattavan sisällön oikeassa ylänurkassa, ja sitä on helppo painaa vahingossa.

EldurArni_27:n helpotukseksi Reddit-käyttäjät riensivät hätiin neuvoineen.

Neuvoksi annettiin muun muassa Chromecastin sammuttamista. Valitettavasti tämä ei ollut vaihtoehto, sillä kyse oli älytelevisioon sisäänrakennetusta Chromecast-valmiudesta.

Koska Chromecast toimii käyttäjien paikallisverkossa, vaihtoehdoksi esitettiin myös aikuisviihteen kuluttamista mobiilidatalla wifin sijaan. Monessa maassa, jossa tiedonsiirto perustuu datarajoihin, tämä voi tosin tulla kalliiksi.

Myös sisällön ronskia jakamista olohuoneeseen suositeltiin. Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti ollut kysyjän alun perin hakema todellinen vaihtoehto.

Teknisesti valistuneimman vastauksen antoi käyttäjä ncdriver:

– Se [Chromecastin toimintatapa] on oma vpn. Se poistaa laitteesi väliaikaisesti kotiverkostasi. Jos sinulla on Android-laite, voit nähdä verkkosi muut laitteet. Käytä toista vpn:ää, niin ne katoavat näkyvistä. Et voi striimata laitteelle, jota puhelimesi ei näe.

Riski videosisällön päätymisestä väärälle ruudulle vaatii kuitenkin kahta klikkausta. Ensin on aktivoitava suoratoisto painamalla toistonäppäintä, ja sen jälkeen aukeavasta valikosta on vielä valittava laite, jolla toistetaan. Toki tällainenkin rähmäkäpälöinti on mahdollista.