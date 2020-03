Näin korona näkyy videopalveluissa: Hintaa alas, lisää Ryhmä Hauta, suoria lähetyksiä lapsille...

Suomessa toimivat videopalvelut ovat saaneet lisää käyttäjiä ihmisten jäädessä kotiin.

Koronaviruspandemian rantauduttua Suomeen nettivideopalveluiden katsojamäärät ovat pompanneet. Videopalvelut reagoivat myös tilanteeseen tarjoamalla ylimääräistä sisältöä.

Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana kertoo, että maanantaina Areenaa katsottiin 1,6 miljoonalla verkkoselaimella. Normaali päivätaso on 0,9–1,2 miljoonaa.

Anti on ollut pitkälti uutispainotteista. Päivän suosituin anti oli tiedotustilaisuus, jossa hallitus kertoi rajuista toimenpiteistä koronanvastaisessa kamppailussa. Lähetys käynnistettiin 700 000 kertaa, mikä tekee siitä Haakanan mukaan Areenan kaikkien aikojen suosituimman suoran lähetyksen.

Yle tuo Areenaan myös ylimääräisiä sisältöjä. Tarjolla on jo Ryhmä Haun neljäs kausi. Tämän lisäksi Pikku Kakkonen aloittaa Areenassa suoran aamupäivälähetyksen nimeltä Jyrkin ja Neposen hätäaputoimisto, jossa tutut kasvot pitävät seuraa lapsille.

Yle tuo Areenaan lähipäivinä myös muita lastenohjelmia, kuten Kuminakuja 19, Sasu, Simo ja Tie tähtiin.

Nelonen Median ohjelmistosuunnittelija Ville Nylund kertoo, että Ruudun katsojamäärät ovat nousseet koronauutisoinnin alettua ”jonkin verran”.

– Ruudun tarjontaa lisätään maksullisella sekä maksuttomalla puolella juuri nyt. Lapsille tuodaan lisää sisältöä. Tämän lisäksi urheiludokumentteja ja elokuvia lisätään, Nylund sanoo.

Tämän lisäksi palvelussa on alkamassa useampia kotimaisia ohjelmia, muun muassa uusi Temptation Island Suomi, Huvila & Huussi ja Lapsi tuntemattoman kanssa.

Nelosen mukaan Ruudun toimivuus on ollut normaali koronapiikin aikana.

C Moresta ja Mtv-suoratoistopalvelusta vastaava johtaja Saara Pekkonen kertoo, että palveluissa näky jo viikonloppuna merkittävä kävijämäärän nousu.

– Erityisesti kotimaisessa draamassa. Lisäksi lastenohjelmien ja elokuvien parissa on viihdytty. Kotimaisista viihdeohjelmista esimerkiksi Masked Singer- ja Talent Suomi -ohjelmia on katsottu paljon television ja Mtv-palvelun lisäksi myös C Moresta, mikä varmasti kertoo siitä, että ihmiset kaipaavat koronauutisoinnin rinnalle pakoa viihteen pariin, Pekkonen kommentoi.

C More hankkii parhaillaan lisää sisältöä palveluunsa. Tulossa on muun muassa urheiludokumentteja, mikä lisäksi joidenkin sarjojen aikaistamista pohditaan.

– . Ilmaisen Mtv-palvelun (entinen Katsomo) puolella puolestaan lisätään valikoimaan esimerkiksi lastenohjelmia, sillä perheen pienimmille kaivataan nyt varmasti myös viihdykettä, Pekkonen jatkaa.

Myös MTV Uutisten livelähetykset ovat lyöneet ennätyksiä. Kuormitusongelmia ei palveluissa ole Pekkosen mukaan ollut.

Viaplay puolestaan pudotti rajusti ohjelmapakettiensa hintoja. Tavallisesti 34,99 euroa kuukaudessa maksava, niin urheilua kuin elokuvia sisältävä Viaplay Total -paketti maksaa nyt elokuvakuukausipaketin verran eli 9,99 € kuukaudessa.

Viaplay sanoo tiedotteessaan korvaavansa urheilua muulla sisällöllä, ja sanoo tilaus- ja katselumääriensä nousseen selkeästi. Viime viikolla palvelulla oli 44 prosenttia enemmän katseluminuutteja kuin vuosi sitten samaan aikaan ja 13 % edellisviikkoa enemmän. Eniten lisääntyi lastenelokuvien katselu.

