Huh, millaiset luvut! Uusi Xbox on todella järeä tapaus

Microsoft kertoi tulevan pelikonsolinsa tekniset yksityiskohdat. Tehoa löytyy ainakin paperilla.

Microsoft avasi tulevan Xbox Series X -pelikonsolinsa konepellin. Sen alta löytyy roppakaupalla tehoa ja muita pelaamista hyödyttäviä jippoja. Microsoft kertoi tekniset yksityiskohdat verkkosivullaan, ja asiasta uutisoivat muun muassa The Verge ja TechRadar.

Xbox Series X:n keskussuorittimena toimii AMD Zen 2, jonka kahdeksan ydintä toimivat kaikki 3,8 gigahertsin nopeudella. Grafiikkasuorittimena on AMD RDNA 2, jonka nopeudeksi ilmoitetaan 12 teraflopsia. Gddr6-tyyppistä keskusmuistia on 16 gigatavua, ja tallennustilaa yksi teratavu. Sen tarjoaa nvme-tyypin ssd-levy, jonka pitäisi nopeuttaa pelien lataamista huomattavasti aikaisemmasta.

Microsoftin uuden pelikonsolin keskussuoritin ja grafiikkasiru ovat AMD:n valmistamia.

Mikään luvuista tai kirjainlyhenteistä ei kuitenkaan kerro paljoa konsolin tehosta tavalliselle ihmiselle. ExtremeTech arvioi, että Xbox Series X on neljä kertaa nopeampi, kuin vuonna 2016 julkaistu Xbox One S. Microsoft itse sanoo, että pääsuoritin on neljä kertaa tehokkaampi kuin S:n jälkeen julkaistun Xbox One X:n.

Uuden konsolin on määrä pyörittää 4k-tarkkuuden pelejä 60 ruutua sekunnissa. Laite tukee myös 8k-pelaamista ja enimmillään 120 ruudun sekuntinopeutta, josta voi olla iloa nopeatempoisissa ensimmäisen persoonan ammuskeluissa.

Ssd-levy mahdollistaa helpon peleihin palaamisen. Quick Resume -toiminto muistaa, mihin pelaaja jäi ja päästää jatkamaan saumatta peliä myöhemmin. Epäselväksi jäi, missä määrin tämä tekee perinteiset pelitilanteiden tallennukset tarpeettomiksi.

Konsoliin tulee mahdollisuus laajentaa massamuistia järeän kapasiteetin muistikorteilla.

Samalla saatiin selitys mystiselle liitäntäportille, joka oli herättänyt kummastusta konsolista aiemmin vuotaneissa kuvissa. Microsoft sanoo, että ssd-levyä voi täydentää yhden teratavun muistikortilla. Lisäksi konsoli tukee perinteistä ulkoista kiintolevyä usb 3.2 -tekniikalla.

Vaikka pelikonsoli tekisi vaikutuksen paperilla, se ei vielä tarkoita automaattista menestystä. Yksi oleellinen kysymys liittyy siihen, millaisia pelejä konsolit onnistuvat houkuttelemaan puolelleen ja millaisia yksinoikeussopimuksia julkaisijoiden kanssa tehdään. Ja kuinka helppoa pelintekijöiden on koodata pelinsä niin, että ne saavat kaiken irti tehoista.

Uutta Xboxia voi pitää vaaka- tai pystysuunnassa.

Microsoft on myös tällä hetkellä selvän altavastaajan asemassa. Sonyn Playstation 4 on myynyt maailmalla selvästi enemmän kuin Microsoftin Xbox One.