Facebook sensuroi koronauutisia, uhrien joukossa Yle – ”Ohjelmistovirhe”

Facebook myöntää virheen, joka aiheutti aitojen koronaa käsittelevien uutisartikkelien katoamisia palvelusta. Myös Yleisradio sai kärsiä ongelmasta.

Yhteisöpalvelu Facebook on aiheuttanut suurta hämminkiä koronapandemian keskellä. Yhteisöpalvelu alkoi yhtäkkiä poistaa koronavirusta käsitteleviä uutisartikkeleita ja muuta sisältöä väärin toimivan automatiikan takia. Asiasta kirjoittaa muun muassa Business Insider.

Monet käyttäjät valittivat, etteivät he pystyneet julkaisemaan esimerkiksi BuzzFeedin tai The Atlanticin artikkeleita. He saivat eteensä vain ilmoituksen, että "julkaisusi on roskapostia koskevien yhteisönormiemme vastainen".

IS Digitodayn useammasta lähteestä saaman tiedon mukaan myös Ylen uutisartikkeleita on poistettu palvelusta. Facebook on tiettävästi poistanut yöllä Yleen liittyviä päivityksiä, muun muassa koronavirukseen liittyvien erikoislähetysten nostoja.

Facebook-pomo Guy Rosen vahvisti Twitterissä, että kyseessä on ohjelmistovirhe.

– Me olemme tämän kimpussa. Tämä on bugi roskapostin vastaisessa järjestelmässämme, eikä se liity mihinkään muutoksiin sisältöä valvovassa työvoimassamme. Olemme tekemässä korjausta ja tuomassa kaikki nämä päivitykset takaisin, Rosen twiittasi varhain keskiviikkona.

Facebookin toimet herättävät samalla kysymyksen siitä, miten suuri on Facebookin ja muiden verkkopalveluiden kasvava valta ja monien ihmisten ja organisaatioiden riippuvuus niistä.

Facebookin Rosen kumosi väitteet, että ongelma johtuisi Facebookin päätöksestä lähettää monet sisällönvalvojansa kotiin koronan takia ja sen myötä lisääntyneestä automatiikan käytöstä. Google on toiminut samoin ja on kertonut, että se voi aiheuttaa lisääntyviä virheitä Youtuben sisällön valvonnassa.

Rosen twiittasi myöhemmin yöllä uudestaan ja sanoi ongelman olevan nyt korjattu. Johtaja lisäsi, että ongelman vuoksi poistettiin myös sellaista sisältöä, joka ei liittynyt koronaan.

– Olemme palauttaneet kaikki virheellisesti poistetut päivitykset, joihin lukeutui päivityksiä kaikista aihepiireistä – ei vain COVID-19:ään liittyen. Tämä oli ongelma automaattisessa järjestelmässämme, joka poistaa linkkejä hyväksikäyttäviin verkkosivuihin, mutta poisti myös virheellisesti useita muita päivityksiä.

On epäselvää, onko ongelmaa kunnolla korjattu. Monet käyttäjät ovat kommentoineet Rosenin twiittiä valittaen estojen jatkuvan edelleen.

Ongelma oli tai on harvinaisen kiusallinen. Facebookia on usein syytetty väärien uutisten levittämisen mahdollistamisesta ja niiden puutteellisesta poistamisesta. Toisaalta Facebook on eri otteisiin sensuroinut sisältöä, jota ei monien mielestä oli missään tapauksessa pitänyt poistaa.

Nyt Facebookin virhe esti ihmisiä pääsemästä luotettavaan koronaa käsittelevään tietoon hetkellä, jolloin huijarit levittävät ahkerasti koronaan perustuvia valeuutisia.