Eurooppalaiset jäivät etätöihin – Microsoftin palvelu ei kestänyt

Microsoftin Teams-palvelu alkoi takkuilla juuri, kun käyttäjät Euroopassa aloittivat työpäivän.

Microsoftin yritysten sisäiseen viestintään tarkoitettu Teams -palvelu on kärsinyt pahoista ongelmista tänään, kun miljoonat eurooppalaiset jäivät koteihinsa etätöihin koronaviruksen takia.

Downdetector-palvelun kartan mukaan ongelmia on ollut erityisesti Euroopassa. Toisaalta työpäivä on Yhdysvalloissa vasta aluillaan, joten ongelmat saattavat päivän mittaan levitä sinnekin.

Microsoft Teams -käyttäjillä on ollut vaikeuksia muun muassa sisäänkirjautumisessa sekä viestien lähettämisessä. Yhtiö on ilmoittanut Twitter-palvelussa tutkivansa ainakin viestintään liittyviä ongelmia.

Microsoft on jo tiedottanut ratkaisseensa ongelmat, mutta kommenttien perusteella vaikeudet jatkuvat yhä monilla käyttäjillä.

Microsoft on voimakkaasti markkinoinut Teams-palvelua yrityksille samalla, kun Windows 10 -käyttöjärjestelmää on päivitetty yritysten tietokoneisiin. Palvelun käyttäjämäärä ylitti 20 miljoonan rajan viime marraskuussa. Teamsia on käytetty kouluissa myös etäopetuksessa, ja koulujen sulkemisen takia palvelun käyttö on luultavasti entisestään lisääntynyt, kertoo VB -verkkolehti.

Viime viikolla Microsoft avasi Teamsin ilmaisversioon uusia toimintoja sekä pidensi ilmaista kokeilukautta.