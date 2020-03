Valtion etätyöyhteydet kaatuilivat – Youtuben ja somen katselulle tuli stoppi

Valtio rajoitti rankasti työhön kuulumattoman sisällön katselua vpn-yhteyden yli.

Valtion työntekijät tuskastelivat perjantaina toimimattoman vpn-yhteyden kanssa. Etätyössä välttämätön vpn-yhteys ei kestänyt yhtäkkistä kuormitusta, joka johtui koronaviruksen vuoksi lisääntyneestä etätyöskentelystä.

Nyt maanantaina yhteydet ovat pelanneet paljon paremmin, vaikka etätöitä tekee ennätysmäärä ihmisiä.

– Maanantaina on toistaiseksi mennyt tosi hyvin. Teimme viikonloppuna monenlaisia toimenpiteitä, ja saimme kapasiteetin ainakin maanantaille riittäväksi. Ei sitä vieläkään mitenkään valtavasti tässä poikkeustilanteessa ole, joten jatkamme toimenpiteitä etäyhteyksien toimivuuden varmistamiseksi myös jatkossa, kertoo Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas.

Vpn-palvelun toimittaja Telia lisäsi kapasiteettia viikonloppuna. Toinen konkreettinen toimenpide on työhön liittymättömän sisällön estäminen laajasti. Se tarkoittaa, että esimerkiksi Youtuben tai sosiaalisen median käyttö on suurelta osin estetty valtion myöntämällä työkoneella.

– Sisältöä on rajoitettu. Olemme pyrkineet tunnistamaan vain ne valtionhallinnon kannalta välttämättömimmät paikat, jonne on päästävä. Ne on sallittu, ja kaikki muu on kielletty, Latvakangas kertoo.

Joitakin palveluja on jouduttu avaamaan jälkikäteen takaisin käyttöön, koska niitä ei olisi alun alkaenkaan pitänyt estää. Esimerkiksi Facebook on valtionhallinnon viestinnälle tärkeä viestintäkanava. Kuitenkin esimerkiksi Yle Areenaa joutuu katsomaan nyt jollakin toisella laitteella kuin työkoneella.

Aikaisemmin valtion tietokoneella sai selata nettiä hyvinkin vapaasti. Onko mahdollista, että rajoitukset jäävät voimaan myös koronapandemian laannuttua?

– Sitä täytyy katsoa sitten uudestaan, Valtorin Latvakangas vastaa.

Vpn-yhteyden varassa on useita kymmeniä tuhansia valtion työntekijöitä.

– Kaikki, jotka ovat etätöitä yrittäneet tehdä, ovat nyt pystyneet vpn-yhteyttä käyttämään, Latvakangas iloitsee.

Johtaja kiistää IS Digitodayn valtionhallinnosta kuuleman väitteen, että Valtori olisi sivuuttanut varoitukset vpn-palvelun ruuhkautumisesta.

– Tämä ei pidä paikkaansa, vaan olemme valmistelleet toimenpiteitä määrätietoisesti heti kun on ollut nähtävissä, että etätyö tulee lisääntymään. Koska kapasiteetin lisääminen ei ole nopea toimenpide, mahdollistivat toimenpiteet sen, että olemme pystyneet nyt maanantaina tarjoamaan toimivat etätyöyhteydet.