Edessä useita viikkoja etätyötä: Näin teet kotona työskentelemisestä tehokasta ja mukavaa

Luo oma työpaikka. Parhaimmillaan työpiste on etäällä esimerkiksi keittiöstä ja televisiosta ja muista mahdollisesti kotona keskittymistä häiritsevistä asioista. Oma työpiste auttaa myös keskittymään työhön.

Muista liikkua. Niin sanotut hissipöydät ovat työpaikoilla yhä yleisempiä, mutta harvalla on kotonaan työpöytää, jonka voi välillä säätää seisontakorkeudelle. Pieni liikunta on kuitenkin hyväksi. Itselleen voi kehittää esimerkiksi liikuntarutiinin, ja tehdä tietyt voimisteluliikkeet tiettyihin aikoihin. Jos toiminta on etukäteen suunniteltu, niin sen miettiminen ei häiritse keskittymistä työhön.